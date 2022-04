Vrača se Gorski zdravnik, na POP TV nova sezona

Vloga priljubljenega zdravnika Martina Gruberja je Hansu Siglu zaznamovala njegovo igralsko kariero in oboževalke so v idilično vasico Ellmau drle kar z recepti v rokah. Simpatični in ljudski dr. Gruber je naravnost osvojil srca gledalk in gledalcev POP TV-ja, zato je tudi leta 2017 obiskal Slovenijo, nad katero je bil več kot navdušen. "Sprehajam se po enem najlepših mest na svetu – Ljubljani," so bile besede Hansa Sigla ob obisku Ljubljane, ki ga je naravnost očarala. Med epidemijo smo s Hansom znova govorili in z njim obujali spomine na potovanja: "Upam, da bo lahko še kdaj obiskal Slovenijo. Veliko je še krajev, ki jih nisem videl in bi jih rad," je za naš portal 24ur.com ekskluzivno povedal Avstrijec Hans Sigl.