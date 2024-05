Vrača se Nuša Lesar: Zdi se mi, da sem vse pozabila

"Iskreno, najprej me je malo stiskalo. (smeh) Potem pa se pač navadiš, ker je en velik privilegij, da smo lahko mame toliko časa doma. In slej kot prej bo treba bika prijeti za roge in se vrniti na delovno mesto. Zame je to 22. julij," je za 24ur.com povedala Nuša Lesar in dodala, da ima pred vrnitvijo na delovno mesto mešane občutke, kot jih imajo verjetno vse mame ob prvi porodniški.

Nasmejana in simpatična Ribničanka, ki je lani rodila prvega sina, pravi, da ima pred vrnitvijo kar malo treme: "Zdi se mi, da sem vse pozabila in da mi možgani ne delajo več kot so mi prej, pred porodniško. Ampak ta problem imajo baje vse ženske, ki se vračajo po porodiški. Tako da če so vse ostale zmogle, bom tudi jaz." (smeh)