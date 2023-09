Vrača se TV Dober dan!

Prva epizoda televizijske uspešnice TV Dober dan je bila predvajana 4. oktobra 1999. Novinarja Ana in Samo, tržnik Mercatori, pomočnik direktorja Miran Podrepnik, direktor John Smith, punkerski snemalec Izidor, režiser Luka, tajnica Ingrid, natakarica Zofka, praktični lučkar Jože, klošar Cojz in seveda priljubljena čistilka Fata so liki, ki so za vedno zaznamovali slovensko televizijo.

Ena naših najbolj uspešnih serij TV Dober dan se vrača na televizijske zaslone. Od pondeljka do petka bomo ponovno lahko spremljali zabavni kolektiv manjše televizijske postaje, v kateri pripravljajo osrednjo informativno oddajo. Na POP TV se nam pridružite na potovanju spominov. ''Roka tako, roka tako, roka tako!'', ''Kukulele!'', ''Ti bom glavo odšraufala!'' in še mnoge druge izjave, ki so se zapisale v zgodovino slovenske televizije, se vračajo!