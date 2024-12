Vračata se z oskarjem nagrajena animirana junaka Wallace in Gromit

Režiser Nick Park se je vrnil k tehnološki temi, ki jo je raziskoval že v svoji z oskarjem nagrajeni uspešnici Napačne hlače . Celovečerni animirani film z naslovom Vengeance Most Fowl bo prvič na ogled na britanski nacionalni televiziji na božični dan, od 3. januarja prihodnje leto pa bo na voljo na plačljivi pretočni platformi. Zgodba novega animirana filma se osredotoča na "inteligentnega" palčka robota Norbota, ki pomaga pri hišnih opravilih in na vrtu ter s tem ogroža vedno zvestega Gromita, ki s ponosen opravlja svoja vsakodnevna življenjska opravila.

Pri animiranemu filmu je sodelovala 200-članska produkcijska ekipa, najhitreje, kar jim je uspelo, pa je bilo, da so na teden naredili dve minuti filma. "Vse so naredili resnični ljudje in upajmo, da bo to zasijalo tudi na kinematografskem platnu," je v pogovoru za francosko tiskovno agencijo povedal Park.

Park, ki ima za seboj že štiri desetletja dolgo kariero, pri animiranih filmih še vedno vztraja pri modeliranju resničnega sveta, v katerem ustvarja Wallacea in Gromita in se ne zateka računalniško obdelanim posnetkom. V njegovem studiu Aardman Animations, ki se podpisuje tudi pod več drugih animiranih uspešnic, kot so Kokoške na begu in Bacek Jon, filme snemajo sličico za sličico, modele likov pa počasi premikajo in spreminjajo v tehniki, znani kot stop motion, ki sega v začetke kinematografije. "Pri računalniško ustvarjenih slikah mislim, da te zamika, da bi jih preprosto uporabil v celoti. Na voljo imaš vse," je še povedal in dodal, da "če tega nimaš, mislim, da si bolj ustvarjalen s tistim malo, kar imaš".