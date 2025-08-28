'Vredno oskarja': kdo je 74-letnica, ki straši v Uri izginotja?

Amy Madigan ni nov obraz Hollywooda. Igralka, poročena s stanovskim kolegom Edom Harrisom , si je že leta 1985 prislužila nominacijo za oskarja, pohvali pa se lahko tudi z zlatim globusom in nominacijo za prestižno televizijsko nagrado emmy. A zdi se, da je njeno leto prav leto 2025. 74-letnica je namreč zvezdnica grozljivke Ura izginotja (Weapons), ki si je med ljubitelji tega žanra prislužila visoke ocene in že presegla 200-milijonski zaslužek v blagajnah kinematografov po vsem svetu.

"Vse skupaj je precej noro," je o valu pozitivnih odzivov za The New York Times dejala igralka. "Zavedam se, kdo sem. Nimam več toliko priložnosti, kot sem jih imela včasih ali pa toliko priložnosti, kot jih ima morda kdo drug. Da sem dobila priložnost, da sem lahko ustvarila nekaj takšnega, je precej poseben občutek," je priznala skromna igralka, ki kljub navalu povpraševanja ne daje intervjujev.

V intervjuju je spregovorila o dejstvu, da se le redko udeležuje dogodkov v industriji in o izkušnji na premieri filma Ura izginotja. "Režiserju sem dejala, da bom šla domov, on pa mi je odvrnil, da me bo predstavil vsem zbranim. Zdi se, da je ljudem film zares všeč. Na nek način je to ponižno, ker ljudje resnično cenijo tvoje delo in to upamo, da bomo dosegli s tem, kar počnemo. Včasih počneš stvari, ker moraš plačati račune ali ker že dolgo nisi delala, ampak tokrat se je vse skupaj združilo na pravi način."