'Vredno oskarja': kdo je 74-letnica, ki straši v Uri izginotja?

Los Angeles, 28. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Mesec avgust za hollywoodske filmske studie ni najljubše obdobje. Kinematografi samevajo, na velikih platnih pa se navadno predvajajo filmi, na katere ustvarjalci ne stavijo veliko. A to ne drži za grozljivko s pridihom skrivnostnosti Ura izginotja (Weapons). Film je že presegel 200-milijonski zaslužek in med zvezde (ponovno) izstrelil igralko Amy Madigan.

Amy Madigan ni nov obraz Hollywooda. Igralka, poročena s stanovskim kolegom Edom Harrisom, si je že leta 1985 prislužila nominacijo za oskarja, pohvali pa se lahko tudi z zlatim globusom in nominacijo za prestižno televizijsko nagrado emmy. A zdi se, da je njeno leto prav leto 2025. 74-letnica je namreč zvezdnica grozljivke Ura izginotja (Weapons), ki si je med ljubitelji tega žanra prislužila visoke ocene in že presegla 200-milijonski zaslužek v blagajnah kinematografov po vsem svetu.

Amy Madigan si je že leta 1985 prislužila nominacijo za oskarja.
Amy Madigan si je že leta 1985 prislužila nominacijo za oskarja. FOTO: Profimedia

"Vse skupaj je precej noro," je o valu pozitivnih odzivov za The New York Times dejala igralka. "Zavedam se, kdo sem. Nimam več toliko priložnosti, kot sem jih imela včasih ali pa toliko priložnosti, kot jih ima morda kdo drug. Da sem dobila priložnost, da sem lahko ustvarila nekaj takšnega, je precej poseben občutek," je priznala skromna igralka, ki kljub navalu povpraševanja ne daje intervjujev.

V intervjuju je spregovorila o dejstvu, da se le redko udeležuje dogodkov v industriji in o izkušnji na premieri filma Ura izginotja. "Režiserju sem dejala, da bom šla domov, on pa mi je odvrnil, da me bo predstavil vsem zbranim. Zdi se, da je ljudem film zares všeč. Na nek način je to ponižno, ker ljudje resnično cenijo tvoje delo in to upamo, da bomo dosegli s tem, kar počnemo. Včasih počneš stvari, ker moraš plačati račune ali ker že dolgo nisi delala, ampak tokrat se je vse skupaj združilo na pravi način."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odzvala se je tudi na ugibanja medijev, ali si bo z vlogo prislužila novo oskarjevo nominacijo. Opomnila je, da žanr grozljivke ni pogosto vključen v pogovore o oskarjih, a da bi bilo lepo videti, da so tudi dosežki v teh vodah nagrajeni. "Spomnim se, da mi je soprog tekom let večkrat rekel, da se bo zgodilo nekaj, kar bo zame zelo drugačno. Priložnosti za starejše igralke je vedno manj in zgolj upaš, da te bo kaj našlo. Ničesar ne jemljem za samoumevno," je poudarila in se pošalila, da bo morala v primeru, da se bo udeležila podelitve nagrad, osvežiti svojo garderobo.

