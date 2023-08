Vrh lestvice najbogatejših igralcev na svetu presenetil javnost

Igralka je znana po svojih zgodnjih vlogah v fimih Križišče, Manj kot nič in Hitronogi kolesarji , pa tudi po televizijski seriji Square Pags , ki je bila na sporedu v 80. letih, filmu Twister iz leta 1996 in CBS-ovi situacijski komediji Still Standing .

Na drugo mesto lestvice se je uvrstil Tyler Perry , katerega skupno premoženje je ocenjeno na 924 milijonov evrov. Perry je ustvarjalec in izvajalec Mabel "Madee" Simmons, žilave starejše ženske, upodablja pa tudi njenega brata Joeja Simmonsa in njenega nečaka Briana Simmonsa.

Na lestvici so še Shahrukh Khan, indijski igralec in filmski producent, ki dela v hindujskih filmih, znan po začetnici SRK, in zaseda peto mesto. Na šestem je Tom Cruise, sledita pa mu George Clooney in Robert De Niro. Na desetem mestu je Amitabh Bachchan, ki je ob igralstvu deloval tudi v politiki, bil pa je tudi poslanec spodnjega doma indijskega parlamenta. Njegovo premoženje je ocenjeno na 529 milijonov evrov.

V drugem delu lestvice sledijo Mel Gibson, Adam Sandler, Kevin Hart, Arnold Schwarzenegger, Ryan Seacrest, Jack Nicholson, Tom Hanks, Larry David, Bill Cosby, Jackie Chan, zaključuje pa jo Jennifer Lopez, katere skupno premoženje je ocenjeno na 465 milijonov evrov.