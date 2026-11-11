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Vrhunski Pele med snemanjem filma Stallonu zlomil prst

Ljubljana, 11. 11. 2026 18.11 pred 24 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K. STA
Sylvester Stallone je priznal, da ga je bilo v nekem obdobju sram pred hčerkama.

Ameriški filmski zvezdnik Sylvester Stallone se je v nedavnem intervjuju spominjal snemanja filma Pobeg v zmago (Escape to Victory), v katerem je nastopil ob boku legendarnega nogometaša Peleja. Javnosti je razkril, da mu je brazilski zvezdnik med snemanjem zlomil prst.

Sylvester Stallone je v podkastu The Rest Is Entertainment pripovedoval o snemanju športne drame Pobeg v zmago iz leta 1981. Film v režiji Johna Hustona prikazuje zgodbo zavezniških vojnih ujetnikov, ki so v nacističnem taborišču prisiljeni odigrati ekshibicijsko nogometno tekmo proti ekipi, ki zastopa Nemčijo. Poleg igralca so v filmu nastopili tudi Michael Caine, Max von Sydow in brazilski nogometaš Pele, ki ga mnogi še vedno smatrajo za enega najboljših nogometašev v zgodovini.

Pele je z Brazilijo trikrat osvojil naslov svetovnega prvaka v nogometu
Pele je z Brazilijo trikrat osvojil naslov svetovnega prvaka v nogometu
FOTO: Profimedia

Med obujanjem spominov na snemanje je Stallone razkril anekdoto o boleči poškodbi, ki jo je utrpel med snemanjem enega od prizorov. Igralec je priznal, da je sprva podcenjeval zahtevnost igranja nogometa. Kmalu pa je ugotovil, da ta šport zahteva precej več spretnosti, kot si je predstavljal. Še posebej dobro se spominja trenutka, ko mu je soigralec želel pokazati moč svojega strela. "Pele mi je takrat zlomil prst," je dejal zvezdnik.

Seveda je opisal, kako se je vse skupaj zgodilo. Nogometaš mu je predlagal, naj stopi v gol, sam pa je natančno pokazal, kam namerava poslati žogo. "Sploh je ne boš opazil," naj bi dejal brazilski nogometaš. Zvezdnik filmov Rambo in Rocky njegovih besed ni jemal preveč resno. "Zasmejal sem se in odvrnil – seveda, kar poskusi," je dejal igralec in dodal, da se je ob strelu nagonsko zaščitil z rokama, pri tem pa si je poškodoval prst.

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Zdaj 80-letni Stallone je opozoril tudi na posebnost nogometnih žog, ki so jih uporabljali med snemanjem filma. Ker se zgodba odvija med drugo svetovno vojno, so morali rekviziti spominjati na takratne nogometne žoge. "Bile so kot krogle za kegljanje. Manjše, trde in izdelane iz rjavega usnja. Poleg tega smo imeli še čevlje z jeklenimi kapicami. Si lahko predstavljate?" je pripovedoval dobitnik zlatega globusa.

Pele je v svoji izjemni karieri dosegel več kot 1200 golov in z Brazilijo trikrat osvojil naslov svetovnega prvaka v nogometu. Med letoma 1995 in 1998 je opravljal funkcijo brazilskega ministra za šport. Zaradi izjemnih športnih dosežkov in podpore politikam za izboljšanje socialnih razmer najrevnejših prebivalcev so ga rojaki razglasili za narodnega junaka. Legendarni nogometaš, ki je nastopil tudi v vrsti filmov in dokumentarcev, je umrl 29. decembra 2022, star 82 let, zaradi zapletov, povezanih z rakom debelega črevesa.

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Sylvester Stallone Pele Pobeg v zmago film snemanje

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gullit
11. 11. 2026 18.35
Legendarni film za vse ljubitelje filma ter nogometa. V njem je nastopalo poleg Peleja, polno znanih imen, nogometašev, Moore, argentinec Ardiles, zelo dober belgijec Van Himst, madzar Gera, nemec Roth,...
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