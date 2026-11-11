Vrhunski Pele med snemanjem filma Stallonu zlomil prst

Sylvester Stallone je v podkastu The Rest Is Entertainment pripovedoval o snemanju športne drame Pobeg v zmago iz leta 1981. Film v režiji Johna Hustona prikazuje zgodbo zavezniških vojnih ujetnikov, ki so v nacističnem taborišču prisiljeni odigrati ekshibicijsko nogometno tekmo proti ekipi, ki zastopa Nemčijo. Poleg igralca so v filmu nastopili tudi Michael Caine , Max von Sydow in brazilski nogometaš Pele , ki ga mnogi še vedno smatrajo za enega najboljših nogometašev v zgodovini.

Med obujanjem spominov na snemanje je Stallone razkril anekdoto o boleči poškodbi, ki jo je utrpel med snemanjem enega od prizorov. Igralec je priznal, da je sprva podcenjeval zahtevnost igranja nogometa. Kmalu pa je ugotovil, da ta šport zahteva precej več spretnosti, kot si je predstavljal. Še posebej dobro se spominja trenutka, ko mu je soigralec želel pokazati moč svojega strela. "Pele mi je takrat zlomil prst," je dejal zvezdnik.

Seveda je opisal, kako se je vse skupaj zgodilo. Nogometaš mu je predlagal, naj stopi v gol, sam pa je natančno pokazal, kam namerava poslati žogo. "Sploh je ne boš opazil," naj bi dejal brazilski nogometaš. Zvezdnik filmov Rambo in Rocky njegovih besed ni jemal preveč resno. "Zasmejal sem se in odvrnil – seveda, kar poskusi," je dejal igralec in dodal, da se je ob strelu nagonsko zaščitil z rokama, pri tem pa si je poškodoval prst.