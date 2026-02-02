Vrnitev Hudičevke: izšel težko pričakovani napovednik

Po 20 letih se v kinematografe vrača Hudičevka v Pradi. V težko pričakovanem nadaljevanju bodo zaigrali številni znani obrazi. Poleg utečene četverke, ki jo sestavljajo Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt in Stanley Tucci, bodo v svet Hudičevke vstopili še Lucy Liu, Justin Theroux, B. J. Novak in Pauline Chalamet. Napovednik za filmsko nadaljevanje je v manj kot 24 urah nabral 2,5 milijona ogledov.
Spomnimo, prvi film je posnet po knjižni predlogi Lauren Weisberger, ki je delala kot osebna asistentka Anne Wintour pri reviji Vogue. Film sledi zgodbi mlade nadobudne novinarke Andy Sachs (Hathaway), ki ji uspe veliki met, ko dobi službo pri modni reviji. Kaj kmalu ugotovi, da ne gre za sanjsko službo.
Podrobnosti zgodbe nadaljevanja zaenkrat še niso znane, naj pa bi se Miranda Priestly (Streep) soočala z zatonom tiskanih medijev, je poročal Variety. Nadaljevanje v kinematografe prihaja 1. maja.
Meryl Streep je ena najbolj priznanih in spoštovanih igralk v zgodovini filma, znana po svoji izjemni vsestranskosti in sposobnosti, da se popolnoma vživi v svoje vloge. Igrala je v več kot 60 filmih in je prejela rekordnih 21 nominacij za oskarja, od tega je trikrat zmagala. Njena kariera obsega širok spekter žanrov, od dram do komedij, pri čemer je pogosto navdušila kritike in občinstvo s svojo tehnično dovršenostjo in čustveno globino. Streepova je prav tako znana po svoji sposobnosti imitiranja različnih naglasov, kar je postala njena zaščitna znamka.
Anne Hathaway je ameriška igralka, ki je zaslovela z vlogo v filmu Hudičevka v Pradi. S svojo kariero je začela v najstniških vlogah, a se je hitro uveljavila kot ena najbolj nadarjenih igralk svoje generacije. Prejela je številne nagrade, vključno z oskarjem za najboljšo stransko igralko za vlogo v filmu Nesrečniki. Znana je po svojih vlogah v romantičnih komedijah, dramah in tudi v bolj zahtevnih filmskih projektih, s čimer je dokazala svojo širino in igralski talent.
Vogue je ena najvplivnejših modnih revij na svetu in izhaja v več kot 20 mednarodnih izdajah. Ustanovljena je bila leta 1892 v ZDA kot tednik, ki je pokrival teme o modi, družbi in življenjskem slogu višjega sloja. Danes je Vogue sinonim za visoko modo, vrhunske modne fotografije in najnovejše trende. Revija je znana po svojem vplivu na modno industrijo, saj pogosto predstavlja nove oblikovalce, modele in modne smeri, ki nato krojijo prihodnost mode. Glavna urednica ameriške izdaje, Anna Wintour, je ena najmočnejših osebnosti v modnem svetu.
Anna Wintour je britanska novinarka in urednica, ki je od leta 1988 glavna urednica ameriške izdaje revije Vogue, od leta 2013 pa je tudi umetniška direktorica založniške hiše Condé Nast. Velja za eno najvplivnejših osebnosti v modni industriji, saj njen okus in odločitve pogosto krojijo modne trende in kariere oblikovalcev ter modelov. S svojim prepoznavnim stilom in odločnim vodenjem je Wintourova postala ikona, ki je močno zaznamovala sodobno modo in medijsko krajino.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.