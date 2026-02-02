Vrnitev Hudičevke: izšel težko pričakovani napovednik

Po 20 letih se v kinematografe vrača Hudičevka v Pradi . V težko pričakovanem nadaljevanju bodo zaigrali številni znani obrazi. Poleg utečene četverke, ki jo sestavljajo Meryl Streep , Anne Hathaway , Emily Blunt in Stanley Tucci , bodo v svet Hudičevke vstopili še Lucy Liu , Justin Theroux , B. J. Novak in Pauline Chalamet . Napovednik za filmsko nadaljevanje je v manj kot 24 urah nabral 2,5 milijona ogledov.

Spomnimo, prvi film je posnet po knjižni predlogi Lauren Weisberger, ki je delala kot osebna asistentka Anne Wintour pri reviji Vogue. Film sledi zgodbi mlade nadobudne novinarke Andy Sachs (Hathaway), ki ji uspe veliki met, ko dobi službo pri modni reviji. Kaj kmalu ugotovi, da ne gre za sanjsko službo.

Podrobnosti zgodbe nadaljevanja zaenkrat še niso znane, naj pa bi se Miranda Priestly (Streep) soočala z zatonom tiskanih medijev, je poročal Variety. Nadaljevanje v kinematografe prihaja 1. maja.