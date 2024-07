Vrnitev Nuše Lesar: Materinstvo je spremenilo moj pogled na svet

Že maja nam je Nuša Lesar priznala, da jo malce stiska ob misli na povratek v službo in da se sprašuje, če bo sploh še znala voditi Svet na Kanalu A . "Zdaj sem že malo bolj psihično pripravljena na vrnitev v službo, me pa še vedno skrbi, da ničesar več ne znam in da sem med neskončnim menjavanjem plenic, nespanjem in oponašanjem različnih živalic pozabila, kako opravljati ta poklic ... Ampak bolj kot se pogovarjam z ostalimi ženskami, bolj mi je jasno, da smo vse na istem, ko napoči trenutek za vrnitev v službo," je za 24ur.com en teden pred vrnitvijo v Svet na Kanalu A povedala nasmejana Nuša.

In kako je s tremo pred vrnitvijo v studio? "Treme pred kamero ravno ne, bolj v smislu, a še znam napisati tekste, me bo sploh še kdo poznal, ko bom po telefonu klicala goste in jih vabila v oddajo, bom sploh še znala postavljati prava vprašanja, glede na to, da sem med porodniško spremljanje novic postavila na stranski tir ..."

In ker pravi, da je med porodniškim dopustom spremljanje novic postavila na stranski tir, se zdaj na vrnitev pripravlja z rednim spremljanjem aktualnega dogajanja, začela pa je tudi z rekreacijo, saj pravi, da je kondicija izjemnega pomena za dober nastop. Ob vprašanju, ali je vodenje oddaje enako kot vožnja s kolesom, nekaj, česar nikoli ne pozabiš, Nuša v smehu odgovori: "Upam! Ti povem, ko znova odvodim prvo oddajo. Mislim, da bo šlo ..."

In kako se bo vrniti v službo in prvorojenca pustiti v vrtcu? Kako se pripravlja na novo realnost? "Priznam, da mi misel na to ni najbolj prijetna, a zaupam ljudem, ki bodo v času moje odsotnosti skrbeli zanj, in verjamem, da je z vidika socializacije to dober korak tudi zanj. To je nekako najina prva ločitev, sledilo jih bo še precej in tako je tudi prav. Korak za korakom."

Čeprav je povsem jasno, pa Nuša potrjuje tudi tezo, da jo je materinstvo spremenilo. Predvsem v pogledu na svet: "Stvari me zdaj bolj skrbijo, bolj mi je mar v kakšen svet vzgajam otroka. Pa tudi obratno, da nekatere stvari, s katerimi sem se prej 'sekirala', v resnici niso tako pomembne ..."

Nuša, se vidimo 22. julija ob 18. uri na Kanalu A!