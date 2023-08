Vrnitev starih kandidatk: Pripravljena sem na soočenje

Smo skoraj pri koncu trenutne sezone šova Ljubezen na vasi, v kateri ni manjkalo šokantnih preobratov in izjav. Gledalci so velikokrat ostali brez besed, zdaj pa je čas, da o dogajanju v šovu izvejo še ostale kandidatke, ki so bile pred finalom predčasno izločene.

icon-expand Ljubezen na vasi FOTO: POP TV Nastopil je čas, da se ponovno zbere prvotna ekipa, vsi kmetje in vse njihove kandidatke, ter si skupaj ogledajo, kaj se je dogajalo v sezoni, ter zadeve pokomentirajo. Irena, ki je bila pri Zvonku, je povedala: "Zelo sem nabrušena, komaj čakam, pripravljena sem na soočenje." Hrvoje bo napadel svoja dekleta, češ da niso bila iskrena, pogovarjali pa se bodo celo o sporočilih, ki jih je kmet pošiljal dekletu drugega kmeta. Še posebej šokiran pa bo Dragoljub, ko bo izvedel, da je ena od kandidatk vohunila za njim. No, eden od kmetov pa bo naznanil, da ga je klicalo nekdanje dekle. Kaj sledi? Se bo vrnil v objem nekdanjega dekleta ali bo dal priložnost svoji kandidatki? Več o drami, ki sledi v Ljubezni na vasi, si oglejte nocoj na POP TV ob 21. uri.