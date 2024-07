Vrnitev v igro: serija, ki predstavlja temačno stran teniškega sveta

Napeta britanska serija, v kateri so se eustvarjalci odločili, da odprejo precej perečo tematiko, in sicer odnos med mladimi športnicami in njihovimi trenerji. Kako hitro se odnos spremeni iz profesionalnega v osebnega in se prekorači meja, ki se je ne bi smelo? In komu verjeti, ko se začne raziskovati odnos med dvema, ki naj bi bila samo športnica in trener? Kdo govori resnico in kdo laže?