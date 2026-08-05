Vroče poletne dni si lahko krajšate z odličnimi VOYO vsebinami

Na VOYO je prišla priljubljena animirana trilogija Kung Fu Panda v slovenski sinhronizirani različici. Gledalci bodo lahko spremljali dogodivščine nerodnega, a pogumnega Poja, ki iz nepričakovanega zmajevega bojevnika zraste v pravega mojstra kung fuja, ob tem pa odkrije tudi resnico o svojih koreninah.
V vseh treh filmih ga čakajo novi izzivi, nevarni nasprotniki in veliko humorja, slovenskim likom pa glasove med drugim posojajo Klemen Slakonja, Pavle Ravnohrib, Tanja Ribič in Bojan Emeršič.
Poleg animirane uspešnice pa boste lahko na VOYO izbirali med kopico ostalih vsebin. Ogledate si že lahko novo sezono serije Živalska patrulja, kmalu pa si boste noči lahko krajšali tudi s čisto novo sezono serije Sommerdahlovi umori.
Predlagamo še dokumentarno serijo Seks posnetki slavnih: Skrite zgodbe, ki prikazuje ozadje najbolj razvpitih posnetkov zvezdnikov, in po resnični zgodbi posnet družinski film Moj prijatelj pingvin.
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