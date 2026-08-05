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Vroče poletne dni si lahko krajšate z odličnimi VOYO vsebinami

Ljubljana, 05. 08. 2026 14.06 pred 5 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
E.K.
Kung Fu Panda 1 01 TM & (c) Paramount Pictures

Iščete idealno družbo za dolge poletne večere? VOYO svojo ponudbo bogati z animiranimi hiti, napetimi kriminalkami in razkritji iz sveta slavnih, ki bodo poskrbeli za sprostitev med vročim poletjem.

Na VOYO je prišla priljubljena animirana trilogija Kung Fu Panda v slovenski sinhronizirani različici. Gledalci bodo lahko spremljali dogodivščine nerodnega, a pogumnega Poja, ki iz nepričakovanega zmajevega bojevnika zraste v pravega mojstra kung fuja, ob tem pa odkrije tudi resnico o svojih koreninah.

V vseh treh filmih ga čakajo novi izzivi, nevarni nasprotniki in veliko humorja, slovenskim likom pa glasove med drugim posojajo Klemen Slakonja, Pavle Ravnohrib, Tanja Ribič in Bojan Emeršič.

Živalska patrulja
Živalska patrulja
FOTO: Fox Entertainment Group

Poleg animirane uspešnice pa boste lahko na VOYO izbirali med kopico ostalih vsebin. Ogledate si že lahko novo sezono serije Živalska patrulja, kmalu pa si boste noči lahko krajšali tudi s čisto novo sezono serije Sommerdahlovi umori.

Predlagamo še dokumentarno serijo Seks posnetki slavnih: Skrite zgodbe, ki prikazuje ozadje najbolj razvpitih posnetkov zvezdnikov, in po resnični zgodbi posnet družinski film Moj prijatelj pingvin.

Brez slabe vesti si vzemi večer zase ob gledanju VOYO. Zdaj si na vrsti ti.

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jablan
05. 08. 2026 17.09
sem ga odjavo samo ponavljanje
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