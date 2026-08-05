Vroče poletne dni si lahko krajšate z odličnimi VOYO vsebinami

Na VOYO je prišla priljubljena animirana trilogija Kung Fu Panda v slovenski sinhronizirani različici. Gledalci bodo lahko spremljali dogodivščine nerodnega, a pogumnega Poja, ki iz nepričakovanega zmajevega bojevnika zraste v pravega mojstra kung fuja, ob tem pa odkrije tudi resnico o svojih koreninah.

V vseh treh filmih ga čakajo novi izzivi, nevarni nasprotniki in veliko humorja, slovenskim likom pa glasove med drugim posojajo Klemen Slakonja, Pavle Ravnohrib, Tanja Ribič in Bojan Emeršič.