Film/TV

Vrtnica s posebno močjo: bo ena od deklet ukradla zmenek?

Ljubljana, 10. 02. 2026 11.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Sanjski moški Hrvaške

Novo jutro v vili prinaša eno ključno vprašanje – ali naj ena od deklet uporabi posebno moč vrtnice ali je bolje igrati na varno? Dvomi so vse glasnejši, nasveti vse bolj protislovni in pritisk narašča iz minute v minuto. Nekatera dekleta jo podpirajo, spet druga pravijo, da gre v primeru ukradenega zmenka za obupano potezo.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Dekle z vrtnico, ki ima posebno moč, ima dve možnosti: lahko ne uporabi vrtnice, ne ukrade zmenka in se tako ne zameri ostalim dekletom, ali pa jo uporabi in zaživi s pritiskom, da se mora opravičevati pred dekleti.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Ko sanjska moška prideta v vilo, se odločitve sprejemajo nenadoma, reakcije deklet pa poskrbijo za še dodatna nesoglasja. "Samo ne pričakajte me kasneje za vrati z nečim," je prestrašena ena od deklet, ki si je drznila narediti potezo večera.

Medtem ko nekateri podpirajo njen pogum, so druge prepričane, da je šlo za obupano potezo, napetosti pa se stopnjujejo v vedno večji spor. "To je vrtec, to je otročje," bo dejala ena od kandidatk, saj se zdi, da čustva preprosto uhajajo izpod nadzora.

Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Šov Sanjski moški Hrvaške lahko med tednom spremljate na VOYO in ob 17.15 na POP TV.

sanjski moški hrvaške voyo poptv

Znan je vzrok smrti zvezdnice Catherine O'Hara

