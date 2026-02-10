Vrtnica s posebno močjo: bo ena od deklet ukradla zmenek?

Dekle z vrtnico, ki ima posebno moč, ima dve možnosti: lahko ne uporabi vrtnice, ne ukrade zmenka in se tako ne zameri ostalim dekletom, ali pa jo uporabi in zaživi s pritiskom, da se mora opravičevati pred dekleti.

Ko sanjska moška prideta v vilo, se odločitve sprejemajo nenadoma, reakcije deklet pa poskrbijo za še dodatna nesoglasja. "Samo ne pričakajte me kasneje za vrati z nečim," je prestrašena ena od deklet, ki si je drznila narediti potezo večera.

Medtem ko nekateri podpirajo njen pogum, so druge prepričane, da je šlo za obupano potezo, napetosti pa se stopnjujejo v vedno večji spor. "To je vrtec, to je otročje," bo dejala ena od kandidatk, saj se zdi, da čustva preprosto uhajajo izpod nadzora.