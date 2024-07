Vrvež v moji glavi 2 prvi letošnji film, ki je v blagajne kinov prinesel milijardo

Vrvež v moji glavi 2 je nadaljevanje istoimenskega animiranega filma, ki je izšel leta 2015, govori pa o deklici Riley in njenih čustvih. Riley je sedaj najstnica, v novem življenjskem obdobju pa se ji ob Čustvih Veselje, Žalost, Jeza, Strah in Gnus pridružijo do sedaj neznana Tesnoba, Zavist in Osramočenost. Film je v kina ponovno pritegnil mlado občinstvo, saj si ga pride ogledat populacija med 13 in 17 let, v blagajno pa je nanesel že več kot milijardo evrov.