Vse povsod naenkrat: 7 oskarjev za norost, ki ima smisel

Film, ki vključuje kung fu, nekaj filozofskega razmišljanja in alternativne resničnosti ter hot doge namesto prstov na dlaneh, je leta 2023 postal veliki zmagovalec oskarjev. Zgodba o čisto navadni ženski, ki postane ključ do rešitve multiverzuma, je osvojila sedem kipcev, vključno z najprestižnejšimi nagradami – za najboljši film, režijo, izvirni scenarij in igralske dosežke.

Čeprav se sliši kot kaos brez kompasa, so gledalci in kritiki v tej navidezni norosti prepoznali čustveno globino, človeškost in presenetljivo življenjsko modrost.

Vse povsod naenkrat FOTO: AP icon-expand

O čem govori film?

Vse povsod naenkrat (Everything Everywhere All at Once) spremlja Evelyn Wang, preobremenjeno lastnico pralnice, ki se zaplete v davčno in družinsko krizo – dokler ne izve, da je ključna figura v boju za obstanek vseh možnih svetov. Vse se obrne na glavo, ko mora skočiti med alternativne različice sebe – od slavne igralke do kuharice s prijateljem rakunom – in se spopasti z nihilistično entiteto Jobu Tupaki, ki je v resnici nihče drug kot ... njena hči.

Jamie Lee Curtis v filmu Vse povsod naenkrat. FOTO: Profimedia icon-expand

7 oskarjev za popolno zmedo

Film je sicer precej težko opisati, saj je resnično kreacija, ki si jo mora ogledati vsak posameznik in sam preceniti, ali mu je všeč ali ne. A žirija filmske akademije, ki podeluje oskarje je bila leta 2023 složna, daje film genialen, o čemer pričajo tudi oskarji. Film jih je osvojil kar sedem, in sicer: za najboljši film, najboljši izvirni scenarij, Michelle Yeoh je prejela oskarja za najboljšio igralko, Ke Huy Quan je prejel oskarja za najboljšega stranskega igralca, Jamie Lee Curtis je s tem filmom osvojila svoj prvi kipec, in sicer za najboljšo stransko vlogo, Paul Rogers pa je prejel oskarja za najboljšo montažo. Zgodovinski uspeh filma je zaznamoval prelomnico v hollywoodski industriji, saj gre za enega najbolj nenavadnih, žanrsko razgibanih zmagovalcev vseh časov.

Kaos kot metafora sodobnega življenja

Za mnoge gledalce je bil film ogledalo današnjega časa – preobilice informacij, hitrega sveta, razbitega fokusa in občutka, da živimo vse in nič hkrati. V tem zmedenem vrtincu pa film ponudi nepričakovan odgovor: "Bodi prijazen." Med divjimi akcijskimi prizori, filozofskimi razpravami in absurdom se skriva preprosta zgodba o mami, ki želi razumeti svojo hčerko, o zakonu, ki razpada in se znova najde, in o tem, da majhne geste pomenijo največ.

Zakaj ga je Akademija vzljubila?