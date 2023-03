Vse povsod naenkrat veliki zmagovalec oskarjev

Najbolj prestižnega oskarja večerja je podelil Harrison Ford , ki so ga prejeli ustvarjalci filma Vse povsod naenkrat , ki je poleg tega prejel še oskarje za režijo, izvirni scenarij, glavno igralko ( Michelle Yeoh ) igralca in igralko v stranski vlogi ( Ke Huy Quan in Jamie Lee Curtis ) ter montažo.

Oskarjevki Jessica Chastain in Halle Berry sta podelili kipec za najboljšega igralca. Oskar je zasluženo šel v roke Brendanu Fraserju za film Kit . "To je priložnost, da se ponovno predstavim industriji, za katero ne verjamem, da me je pozabila. Nikoli nisem bil tako daleč," je v solzah razlagal Fraser, ki je igralsko pot začel pred tremi desetletji, zaigral pa v filmih kot so Encino Man , dva dela Mumije , Bogovi in pošasti , dokler ni povsem izginil ter se lani zmagoslavno vrnil v filmu Kit režiserja Darrena Aronofskyja , ki je za podobno vrnitev, četudi ne ovenčano z oskarjem, poskrbel že v primeru Mickeyja Rourka v filmu Rokoborec pred petnajstimi leti.

Oskarja za najboljšo igralko so podelili Michelle Yeoh za film Vse povsod naenkrat. "Vsem majhnim deklicam in fantom, ki gledajo, tole je dokaz, da se sanje uresničijo in dame, nikoli naj vam nihče ne reče, da so vaša najboljša leta za vami," se je zahvalila 60-letna igralka, ki je pozdravila tudi svoje sorodnike v Maleziji.

Za režijo sta oskarja podelila Nicole Kidman in Idris Elba , ki sta ga dala v roke dveh Danielov , Kwana in Scheinerta , za Vse povsod naenkrat . Slednji se je zahvalil očetu in mami, ki sta ga "podpirala tudi, ko je delal čudne grozljivke v mladosti in se oblačil v dekliška oblačila, kar ni bila nobena grožnja nikomur".

"Rihanna je v hiši, njen 9-mesečnik je zadnji, ki se je pokakal v zaodrju, poleg tistega računovodje, ki je zamenjal kuverti pred leti. Lady Gaga je z nami in celo Elvis je v hiši," je nadaljeval Kimmel ter hkrati v svoj uvodni govor lepo vpletel večino nominirancev. Seveda ni pozabil poduhovičiti, mimo koga vse bi moral priti nekdo, ki bi si želel malce "pozibati" z njim, s čimer se je pošalil na račun lanskoletnega "luzerja" Willa Smitha , ki je oklofutal voditelja Chrisa Rocka in njegove pesmi iz raperski časov Gettin' Jiggy Wit' It , čeprav je potem s solzami (ne)sreče prejel oskarja za film Kralj Richard .

Lanska dobitnika Ariana DeBose ( Zgodba z zahodne strani ) in Troy Kotsur ( KODA ) sta podelila oskarja za igralca v stranski vlogi. Tega je dobil Ke Huy Quan ( Vse povsod naenkrat ), ki je svojo premierno vlogo odigral v Spielbergovem Indiani Jones in templju smrti leta 1984. "Moja mama je doma in je stara 84 let, mama dobil sem oskarja! Vedno ohranite svoje sanje žive, jaz sem nad svojimi skoraj obupal," je Quan med drugim v solzah povedal v zahvalnem govoru.

Prva podeljevalca večera sta bila Dwayne "The Rock" Johnson in Emily Blunt , ki sta podelila kipec za najboljši animirani film. Oskar je šel filmu Ostržek Guillerma Del Tora , kar je po svoje irončno, saj je film dan pred tem prejel zlato malino za najslabšo predelavo.

Kimmel je presenetil, ko je na oder prišel z zvezdniško oslico iz filma Duše otoka , s čimer je, poleg ostalih v dvorani, najbolj razveselil Colina Farrella in Brendana Gleesona iz omenjenega filma. Oskar za kostumografijo so podelili Ruth Carter za Črni panter: Wakanda za vedno , ki je kipec prejela za "vse ženske v tem filmu" in tudi za njeno mamo, ki je doživela častitljivih sto in eno leto.

Jennifer Connelly in Samuel L. Jackson sta podelila oskarja za ličenje in pričeske, ki je zasluženo šel v roke ustvarjalcev filma Kit , ki so Brandona Fraserja tako ali drugače spremenili v neverjetno debelega učitelja, ki se skriva pred svetom in svojimi učenci v odlični drami Darrena Aronofskyja.

Kipec za najboljši dokumentarec je šel v roke ustvarjalcem filma Navalni , ko je ena od nagrajenk povedala, da je njen mož v zaporu, ker je branil demokracijo in da upa, da bo kmalu svodoben kot tudi njena država. Oskar za najboljši kratki film pa je prejel film Irsko slovo ( An Irish Goodbye ), ko so ustvarjalci skupaj s celotno dvorano zapeli njihovemu sodelavcu za njegov rojstni dan.

Eva Longoria in predsednica Akademije Janet Yang sta za naredili reklamo za oskarjevski muzej, kjer si lahko obiskovalci pričarajo verjetno najbogatejšo muzejsko filmsko izkušnjo na svetu. Igralca Salma Hayek in Antonio Banderas sta podelila kipec za najboljši tujejezični film. Tega je prejel režiser Edward Berger za Na zahodnu nič novega, film pa je bil nominiran tudi za najboljši film.

Za najboljši kratki dokumentarec so nagradili film The Elephant Whisperers, kipec pa je šel v roke indijske režiserke Kartiki Gonsalves, za najboljši kratki animirani film pa so se oskarja razveselili ustvarjalci filma The boy, the mole, the fox and the horse.

Andie MacDowell in Hugh Grant, nekoč soigralca v filmu Štiri poroke in pogreb, še posebej Grant je poskrbel za "kosmati" vic večera, saj je dejal, da "Andie že 29 let uporablja dobro vlažilno kremo, ki je njegov obraz še ni videl in zato izgleda kot skrotum". Podelila sta oskarja za scenografijo filmu Na zahodu nič novega, ki je prejel tudi oskarja za najboljšo filmsko glasbo. Hripava Elizabeth Banks, režiserka filma Medved na koki, je v družbi medveda, podelila kipec za vizualne efekte, ki ga je dobil Avatar: Pot vode, ustvarjalce pa so grdo zvočno "odsekali" pri njihovem zahvalnem govoru.

Florence Pugh in Andrew Garfield sta podelila kipec za najboljši originalni scenarij Vse povsod naenkrat, ki sta ga oscenarila Daniel Kwan in Daniel Scheinert, za najboljši prirejeni scenarij pa so nagradili Kanadčanko Sarah Polley (se je spomnite v filmu Moje življenje brez mene?) za film Women Talking, ki je nagrado prejela v imenu vseh žensk, njen scenarij pa temelji na istoimenskem romanu Miriam Toews iz leta 2018, navdih zanj pa so resnični dogodki, ki so se zgodili v koloniji Manitoba, oddaljeni in izolirani menonitski skupnosti v Boliviji.