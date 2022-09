Vsebina novega romana Stephena Kinga že kmalu na velikih platnih

Stephen King je pred pričetkom filmskega projekta povedal, da je velik oboževalec režiserja Paula Greengrassa . Opisal ga je kot odlično izbiro za filmsko priredbo. Britanec je Kingovo najnovejšo knjigo z naslovom Fairy Tale opisal kot genialno delo, ki je mešanica klasične pustolovske zgodbe in vznemirljive sodobne alegorije.

Fantazijska knjiga, ki je izšla v septembru, pripoveduje o 17-letnem Charlieju Readu, ki podeduje ključe do skritega nezemeljskega kraljestva ter se znajde v bitki med silami dobrega in zla.

Številne Kingove knjižne uspešnice so že postale tudi velike filmske uspešnice, med njimi Carrie, Izžarevanje, Tisto, Misery in Mačje pokopališče.