Vsi slovenski filmi na 26. Sarajevskem filmskem festivalu

Pred kratkim smo poročali, da se Sarajevski filmski festival zaradi epidemije covida-19 seli na splet, datum pa ostaja enak. Filmsko dogajanje se bo odvilo med 14. in 21. avgustom. V tekmovalnem programu kratkih filmov bo svetovno premiero doživel kratki igrani film 'Zbogom, Vesna' režiserke Sare Kern, slovenski filmi pa bodo na sporedu tudi v drugih programih.

Sarajevski filmski festival bo potekal od 14. do 21. avgusta in bo letos zaradi epidemiološkega stanja v državi izključno virtualen. Organizatorji festivala so si do zadnjega prizadevali, da bi letošnja izdaja potekala tudi v fizični obliki, vendar so se dva tedna pred festivalom, na podlagi priporočil državnih organov, morali vdati. Film Ne pozabi dihati režiserja Martina Turka bodo predvajali kot del programa TeenArene. To je program, ki ga določajo tematika odraščanja, odnos mladih do sveta, prepreke, na katere naletijo in kako jih rešujejo, ter se s tem učijo oblikovati lastno kritično pozicijo in mišljenje. Svetovna premiera filma Ne pozabi dihati je bila oktobra lani na rimskem filmskem festivalu v tekmovalnem programu festivalske sekcije Alice Nella Città. Prav tako je bil film prikazan v tekmovalnih programih Zagreb Film Festivala in Festivala mediteranskega filma v Bruslju. Film je začel svojo pot po slovenskih kinematografih po slavnostni projekciji 18. februarja 2020 v sklopu projekta Naši filmi doma, ki ga organizira Slovenski filmski center v sodelovanju s Cankarjevim domom.

icon-expand Film 'Ne pozabi dihati' je delo režiserja Martina Turka. FOTO: Slovenski filmski center

Film odlikuje zanimiva zgodba: Petnajstletni Klemen odrašča s starejšim bratom Petrom in mamo samohranilko v malem mestecu na odmaknjenem podeželju. Utečen vsakdan, ki ga Klemen najraje preživlja z oboževanim bratom na teniškem igrišču in ob bližnji reki, prekine Petrovo nenadno, strastno ljubezensko razmerje s prelepo vrstnico Sonjo, kar pri Klemenu sproži naval nasprotujočih si čustev in nepremišljenih dejanj. Film, ki je skoraj v celoti posnet v Beli krajini, je nastal v produkciji Bela film in je slovensko-italijansko-hrvaška koprodukcija. Slovenski filmi so redni gostje programa TeenArena, saj so se med letoma 2015 in 2018 zvrstili filmi Utrip ljubezni režiserja Borisa Petkoviča, ki je leta 2017 predstavil tudi film Košarkar naj bo, Nika režiserja Slobodana Maksimovića in Gajin svetrežiserja Petra Bratuše.

icon-expand Film 'Oče' srbskega režiserja Srdjana Golubovića je srbsko-francosko-nemško-hrvaško-slovensko-bosanska koprodukcija. FOTO: Slovenski filmski center

V Sarajevu bodo prikazali tudi dve uspešni slovenski manjšinski koprodukciji. V programu Fokus bo predstavljena manjšinska koprodukcijaOče srbskega režiserja Srdjana Golubovića, ki je srbsko-francosko-nemško-hrvaško-slovensko-bosanska koprodukcija. Film je imel premiero v programu Panorama zadnjega Berlinala. V glavni vlogi nastopa ta hip najbolj cenjeni hrvaški filmski igralec Goran Bogdan, ki je nastopil tudi v slovenskem filmu Igram, sem režiserja Miroslava Mandića.Film Oče pripoveduje o ženski, ki stoji pred tovarno z dvema majhnima otrokoma in grozi, da se bo zažgala, če možu Nikoli ne izplačajo preostalih plač in odpravnine. Ker se nihče ne odzove, se res zažge. Otroka kričita in jokata. Ko Nikolo obvestijo, kaj se je zgodilo, odhiti v tovarno. Izve, da je žena v bolnišnici, otroka pa je center za socialno delo odpeljal k rejniški družini. Nikola odkrije, da se za odločitvijo centra za socialno delo skriva korupcijska veriga - direktor je poslal otroka v svojo vas, k svoji družini in sosedom ter si prisvojil del denarja, ki ju zanju plačuje država. Iz protesta in obupa se Nikola odpravi peš v Beograd na ministrstvo iskat pravico zase in svoja otroka.

icon-expand Pri filmu 'Dnevnik Diane Budisavljević', v režiji Dane Budisavljević, je sodeloval tudi slovenski igralec Igor Samobor. FOTO: Slovenski filmski center