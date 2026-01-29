Naslovnica
Film/TV

'Vzdušje je kritično, enkrat se imamo rade, drugič se prepiramo'

Ljubljana, 29. 01. 2026 10.56

Avtor:
E.K.
Sanjski moški Hrvaške

Dekleta v Sanjskem moškem čakajo novi zmenki in presenečenja. Napetost v vili narašča, medtem ko se nekatere kandidatke spopadajo z negotovostjo, druge iščejo načine, kako izstopiti in osvojiti njegovo srce.

Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO.

Četrta epizoda Sanjskega moškega Hrvaške v vilo prinaša povsem novo energijo. Jutro se začne bolj umirjeno kot običajno, a pod površjem že vrejo čustva. Pogovori o preteklih zmenkih odpirajo nova vprašanja, konkurenca pa postaja vse bolj očitna.

"Vzdušje je kritično, enkrat se imamo rade, drugič se prepiramo," prizna ena od deklet, medtem ko druga doda: "Takšna sem, kot sem, in nič mi ne bo pokvarilo dneva." Medtem ko se nekatere tako trudijo ostati pozitivne, druge vse težje skrivajo svojo negotovost.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Dekleta pa so v novi epizodi deležna tudi presenečenja – skupni izziv, ki bo vse potisnil iz cone udobja. Fotografiranje s kostumi prinese obilico smeha, zbliževanja, pa tudi prve znake ljubosumja. "Ne vem, kako se znajti v takšni situaciji, nekatere so veliko bolj sproščene od mene," prizna ena kandidatka, druga pa samozavestno pove, da ve, kdaj se je treba ustaviti in kdaj boriti. Pogledi, dotiki in drobne geste bodo tako povedali več kot besede.

V vili se hkrati stopnjujejo šepetanja, stare zamere prihajajo na plano, posamezne punce pa postajajo glavna tema pogovorov. Nekdo se bo počutil nesprejetega, nekdo se bo odločil zanetiti situacijo, nekdo drug pa se bo umaknil in opazoval iz sence. "Navajena sem, da ljudje govorijo, to me ne prizadene," pravi ena izmed njih, a vprašanje je, kako dolgo bo še tako.

Ko pade večer, sledijo trenutki, ki bi lahko spremenili dinamiko odnosov. Novi zmenki, nepričakovana čustva in odločitve, ki ne bodo vsem všeč ...

Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO.

Sanjski moški Hrvaške

Kdo je Marko Vargek, voditelj šova Sanjski moški Hrvaške?

