Vzroka eksplozije na snemanju Jamesa Bonda ne bodo preiskovali

Junija je med snemanjem novega Jamesa Bonda prišlo do trojne nenadzorovane eksplozije, ki je povzročila nekaj malega škode. Razbitine pa so padle tudi na člana filmske ekipe, ki je stal zunaj studia, zdaj se je oglasila vladna agencija za varnost in zdravje pri delu.

Eksplozija na snemanju. FOTO: Profimedia V delu je najnovejši – že 25. film o agentu Jamesu Bondu, a zadnje čase se večinoma poroča o negativnih dogodkih, povezanih s samim snemanjem. Tako je junija sodelujoče na snemanju v britanskih studiih Pinewood pretresla eksplozija, ki je povzročila nekaj škode ter manjšo poškodbo, razbitine so namreč padle na člana filmske ekipe. "Med snemanjem nadzorovane eksplozije na snemanju Bonda je nastala škoda na zunanji strani prizorišča. Na samem kraju snemanja se ni nihče poškodoval, eden od članov filmske ekipe, ki je bil zunaj studiev, pa je utrpel manjšo poškodbo," so na Twitterju zapisali ustvarjalci. Šlo naj bi za trojno eksplozijo, ki se je sprožila ob spodleteli kaskaderski točki. Očividci so dejali, da je bil pravi kaos. A snemalna ekipa si lahko oddahne, oglasila se je vladna agencija za varnost in zdravje pri delu in v uradni izjavi dejala, da eksplozije ne bodo preiskovali: "Po začetni oceni smo sklenili, da uradna preiskava ni potrebna."