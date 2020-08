Walt Disney ukinil znamko 20th Century Fox

" Naša nova studijska imena in logotipi zaznamujejo novo obdobje za ABC Signature, 20th Television in Touchstone Television, hkrati pa častijo njihovo bogato zgodovino in ustvarjalno moč podjetja Walt Disney ," je v izjavi zapisal Craig Hunegs, predsednik Disneyjevih televizijskih studiev.

Televizijske uspešnice

Televizija 20th Century Fox, ki je začela z delovanjem leta 1949, je bila dom nekaterih najbolj znanih televizijskih oddaj, vključno z izvirnimi serijami Batman, M*A*S*H in Simpsonovi (The Simpsons).

V začetku letošnjega leta, ko so preimenovali filmske studie 20th Century Fox, so se pojavila namigovanja, da se želi Disney distancirati od desničarske novičarske mreže Fox News. Disney ima sicer v lasti tudi mrežo ABC, poleg tega pa ima tudi lastno pretočno storitev Disney+, s čimer se zoperstavlja Netflixu. Filmski studio 20th Century Fox je ustvaril ene največjih uspešnic, kot sta filma Avatar in Titanik (Titanic). Studio je nastal leta 1935, ko sta se združili družbi Twentieth Century Pictures in Fox Films.

Disneyeva zgodovina ustvarjanja filmov sega v leto 1937, ko so predstavili risani film Sneguljčica in sedem palčkov (Snow White and the Seven Dwarfs), zdaj pa njihova filmska družba vključuje tudi studio Lucasfilm, ki ustvarja franšizo Vojna zvezd (Star Wars) in Marvel Studios, kjer nastajajo filmi o superjunakih.