Naomi Watts je tako prijetna, preprosta in topla oseba, da je bila ekipa na Krvavcu popolnoma prevzeta nad njo, je povedala Barbara Božič, ki je kot članica ekipe sodelovala pri logistični podpori snemanja filma, trilerja, Neskončno neurje. Na Krvavcu so snemali skoraj tri tedne in ob slovesu so 52-letni zvezdnici podarili prav posebno darilo, leseno snežinko.

