Weinstein dosegel poskusno odškodnino za krepke milijone

Harvey Weinstein naj bi tako po poročanju Wall Street Journala dosegel poskusno odškodnino v višini 44 milijonov dolarjev (39,5 milijona evrov) z žrtvami, ki so ga obtožile spolnih zlorab. Od tega naj bi bilo slabih 27 milijonov dodeljenih za kritje odvetniških honorarjev za tožnike. Vendar ni jasno, za katere žrtve gre. Okoli 12,5 milijona evrov naj bi uporabili za plačilo sodnih stroškov za Weinsteinove sodelavce, vključno z njegovimi nekdanjimi člani upravnega odbora, ki so bili imenovani za obtožence v tožbah. Dogovor sicer ne bo vplival na Weinsteinovo sojenje, ki naj bi se začelo jeseni.

Prejšnji teden so v Weinstein Company dejali, da načrtujejo likvidacijo v stečaju, saj so skušali rešiti civilne tožbe proti nekdanjim direktorjem in uradnikom. Razkrito pa je bilo tudi, da so Robertu, Weinsteinovemu bratu, zavrnili predlog, da se ga zavrne kot obtoženca v tožbi, ki jo je vložil nekdanji delavec podjetja, je poročal omenjeni časopis.

67-letni Weinstein je padel v nemilost po tem, ko ga je več kot 70 žensk, večinoma mladih igralk in drugih v filmskem poslu, obtožilo spolnih zlorab, ki segajo desetletja nazaj. Njegov primer je pomagal sprožiti gibanje #MeToo, ko so na desetine močnih ljudi v zabavni industriji, politikov in drugih obtožili spolnih prestopkov. Mnogi so izgubili službe.

Weinstein se je izrekel za nedolžnega v kazenskih obtožbah, da je leta 2006 domnevno prisilno izvedel oralni seks in leta 2013 posilil neko drugo žensko, obe v New Yorku. Čeprav je bil obtožen, da je napadel dve ženski, tožilci želijo, da bi porotniki slišali pričanja številnih drugih, katerih obtožbe proti Weinsteinu niso vodile v kazenske obtožbe. Weinstein je sicer zanikal vse obtožbe o kršitvah. Trenutno je na prostosti, ker je plačal milijon dolarjev (slabih 900 tisoč evrov) varščine. Njegovo sojenje je napovedano za 9. september.