Wentworth Miller o seriji Beg iz zapora: Nočem več igrati heteroseksualnih likov

"Konec je. Konec Bega iz zapora. To je zdaj uradno," je Wentworth Millers svojim zapisom na Instagramu šokiral oboževalce in dodal pojasnilo:"Nočem več igrati heteroseksualnih likov. Njihove zgodbe so bile že večkrat povedane. Nič več Michaela torej. Če ste bili oboževalci serije in ste upali na nove dele, razumem, da je to sporočilo za vas veliko razočaranje. Žal mi je."