Werner Herzog s knjigo o japonskem vojaku

Nemški režiser Werner Herzog je razkril, da piše dve knjigi – avtobiografijo in delo Das Dämmern der Welt z zgodbo o japonskem častniku iz druge svetovne vojne po imenu Hiroo Onoda. Ta se je po skrivanju v džungli na Filipinih predal šele tri desetletja po koncu vojne, in še to le zato, ker ga je v predajo prepričal nekdanji poveljnik.

Kot poroča britanski The Guardian, bo knjigo v angleščino pod naslovom The Twilight World prevedel pesnik Michael Hofmann, poleti 2022 pa jo bo izdala britanska založba The Bodley Head. Leta 2023 bo sledila še Herzogova avtobiografija, v kateri bo pisal o svojem življenju in desetletjih v filmski industriji, ko je ustvarjal filme in dokumentarce, kot so Aguirre, srd božji (1972), Fitzcarraldo (1982), Človek grizli (2005) in Jama pozabljenih sanj (2010).

icon-expand Werner Herzog FOTO: Profimedia

Knjigi sledita avtorjevemu večletnemu literarnemu molku. V preteklosti se je že podpisal pod spomine ob ustvarjanju Fitzcarralda s knjigo Conquest of the Useless: Reflections from the Making of Fitzcarraldo (2014), veliko pred tem pa je leta 1978 popisal svojo hojo od Münchna do Pariza, ko je izvedel, da je njegova mentorica Lotte Eisner na smrt bolna. Prevod tega dela je letos izšel tudi v slovenščini z naslovom O hoji v ledu: München–Pariz, 23. november–14. december 1974.