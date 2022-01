Wes Anderson bo režiral nov film po zgodbi Roalda Dahla

Režiser Wes Anderson se bo po priredbi zgodbe Roalda Dahla Čudoviti lisjak lotil še ene filmske adaptacije Dahlovega dela. Tokrat bo za tujo pretočno platformo priredil in režiral delo The Wonderful Story of Henry Sugar z zgodbo o hazarderju Henryju, ki pri kartanju priigrani denar porabi v dobrodelne namene. Za glavno vlogo je angažiran Benedict Cumberbatch.

Film bo nastal pod okriljem tuje pretočne platforme, ki je lani septembra odkupila avtorske pravice za vsa dela priljubljenega britanskega pisatelja Roalda Dahla. Režijo so zaupali Andersonu, ki je pred 12 leti poskrbel za uspešno filmsko adaptacijo Čudovitega lisjaka, piše britanski The Guardian. icon-expand Wes Anderson FOTO: Profimedia Wes bo tokrat v film prelil Dahlovo zgodbo o hazarderju, ki je uspel z meditacijo ugotoviti, kakšne karte ima njegov nasprotnik, denar od zmag pa je pozneje porabil za odpiranje sirotišnic. Trenutno pod okriljem iste pretočne platforme nastajata dve televizijski adaptaciji, pri katerih sodeluje z oskarjem nagrajeni filmski ustvarjalec Taika Waititi – priredba Čarlija in tovarne čokolade ter animirana serija, ki bo temeljila na delu Gravža. Obeta se tudi filmski muzikal Matilda, v katerem bo med drugim zaigrala Emma Thompson, režiral pa ga bo Matthew Warchus, še piše The Guardian. V nastajanju je tudi film Wonka, ki bo predstavil lik slavnega lastnika tovarne čokolade Willyja Wonko iz knjige Roalda Dahla Čarli in tovarna čokolade. Upodobil ga bo za oskarja nominirani ameriški igralec Timothee Chalamet.