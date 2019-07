Wesley Snipes čestital Aliju za vlogo legendarnega Bladea

Uspeh filma Blade (Rezilo) iz leta 1998 je botroval počasnemu pohodu ostalih superherojskih filmov iz Marvelovega sveta, lahko rečemo celo, da je film kriv za to, da smo dobili tudi X-mene in Spider-Mana na velikem platnu. Medtem ko mnogi pišejo, da je prvi R-rated film (omejitev za gledalce, mlajše od 17 let oziroma je za mlajše od 17 let potrebno spremstvo staršev, ker film vsebuje nasilje, goloto in spolnost ...) Marvelov film Deadpool, pa je to dejansko bil že Blade ...

In kdo sploh je Blade? Lik je nastal že leta 1973 kot stranski lik v stripu, in sicer v seriji The Tomb of Dracula, sledila je serijaVampire Tales ter Nightstalkers. Leta 1994 pa je pol človek/pol vampir dobil svojo lastno izdajo. Nato je prišel film, pa dva nadaljevanja, televizijska serija, računalniška igra ... Franšiza je bila rojena – tudi po zaslugi Wesleyja Snipesa, ki ga je upodobil v filmskih različicah.

Kljub uspehu v geek svetu, pa je kmalu zapadel v ozadje, tudi zaradi ostalih Marvelovih filmov (Iron Man, Hulk, Thor, Captain America ...). Vse do letošnjega Comic-Cona v San Diegu, ko je odjeknila novica, da se Blade vrača, a tokrat ne s Snipesom, ampak bo v vlogo legendarnega lovca na vampirje stopil Mahershala Ali (Zelena knjiga, Mesečina, Pravi detektiv, Luke Cage ...).