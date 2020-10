Whoopi Goldberg potrdila: posneli bodo tretji del filma Nune pojejo

Dobre novice v času svetovne pandemije so vedno dobrodošle in s tem se strnja tudi Whoopi Goldberg, ki je z najnovejšo informacijo razveselila svoje oboževalce, predvsem tiste, ki so jo spremljali na vrhuncu njene slave v 90. letih. Takrat smo jo lahko videli v filmu Duh, v filmu Poreklom iz Amerike ter seveda v Nunah pojejo. Whoopie je potrdila, da se nune uradno vračajo in da se pripravljajo na snemanje novega nadaljevanja.