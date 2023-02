Will Smith in Martin Lawrence bosta nastopila v četrtem delu Podlih fantov

Nadaljevanje franšize bo eden prvih projektov Willa Smitha po tem, ko je na podelitvi oskarjev leta 2022 odkorakal na oder in prisolil klofuto Chrisu Rocku, za katerega je verjel, da se je norčeval iz njegove žene Jade Pinkett-Smith in njene avtoimunske bolezni alopecije. Incident je privedel do tega, da je Akademija igralca za 10 let izključila iz vseh dogodkov, ki so povezani s to institucijo.