Will Smith kot pobegli suženj

Will Smith bo v prihajajočem filmu stopil v čevlje pobeglega temnopoltega sužnja Petra.

Will Smith je pred novim igralskim izzivom. V prihajajočem filmu Emancipation (Emancipacija)bo odigral sužnja Petra. Ta se je, kot je dokumentirano tudi na fotografiji iz leta 1863, lovcem na črnce in grozoviti kazni v Lousiani, izognil s priključitvijo ameriški zvezni vojski. Pri tem se je moral prebiti skozi močvirnato pokrajino in številne druge ovire.

Po poročanju filmske revijeVariety bodo s produkcijo filma začeli v začetku leta 2021. Film bodo konec junija predstavili na virtualni filmski tržnici festivala v Cannesu.

54-letni ameriški režiser Antoine Fuqua, ki se je v preteklosti podpisal pod filme Sedem veličastnih, Dan za trening ter Kralj Artur, in 51-letni Smith sta bila sredi ustvarjanja filma, ko je vmes posegla epidemija koronavirusa. Smith je moral med drugim končati tudi snemanje biografskega filma King Richard, v katerem upodablja očeta teniških zvezdnic, sester Venus in Serene Williams, še piše Variety.