Will Smith naznanil: Jabari Banks bo novi Princ z Bel-Aira

Will Smith je razveselil igralca Jabarija Banksa in mu prek videoklica povedal, da ga že kmalu čaka nova vloga. Posnetek je kasneje delil s številnimi sledilci na družbenih omrežjih, oboževalci legendarne komične serije pa so novico izvrstno sprejeli.

Morgan Cooper, režiser, ki stoji za projektom, je pred časom dejal, da si je serijo zamislil kot dramo sodobnega časa. V izvirniku, ki je gledalce na televiziji razveseljeval med letoma 1990 in 1996, Smith upodobi mladostnika Willa, ki ga mama pošlje živet k teti Vivian in njeni družini v kalifornijsko četrt Bel-Air, da bi odrasel in se naučil odgovornosti. V šestih sezona in 148 epizodah so zasedbo ob Smithu tvorili številni vrhunski igralci, pri čemer je serija hitro postala uspešna in danes šteje med kultne TV-izdelke devetdesetih.