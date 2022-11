Will Smith o novem filmu: Upam, da moja dejanja ne bodo vplivala na ekipo

Will Smith razume, če ljudje niso pripravljeni, da bi podprli njegov novi filmski projekt. Razlog za to vidi v klofuti, ki jo je na podelitvi oskarjev prisolil Chrisu Rocku , ker naj bi se ta norčeval iz bolezni njegove žene Jade Pinkett Smith . To je Smithov prvi filmski projekt po škandalu, ki je močno zaznamoval njegovo kariero, čeprav je ravno na podelitvi prejel oskarja za najboljšega igralca.

Režiser novega Smithovega filma Emancipation je Antoine Fuqua, igralec pa je nastopil v vlogi sužnja Petra, ki pobegne s plantaže v Louisiani. Smith je pred kratkim v intervjuju z novinarjem Kevinom McCarthyjem odgovoril na vprašanje o tem, kaj meni o gledalcih, ki še niso pripravljeni, da bi si ogledali njegov novi film: "Popolnoma razumem, če kdo še ni pripravljen in to spoštujem. Dajem jim prostor, da se pripravijo. Moja največja skrb je ekipa – Antoine je posnel, po mojem mnenju, svoj najboljši film."

"Ljudje v tej ekipi so se res potrudili, zato upam, da moja dejanja ne bodo kaznovala ekipe. Trenutno se ukvarjam s tem. Upam, da bosta filmski material in brezčasna zgodba odprla srca ljudi, da bodo prepoznali in podprli neverjetne umetnike, ki so sodelovali pri nastajanju tega filma," je še povedal.