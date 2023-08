Will Smith o stavki igralcev: To je ključni trenutek za naš poklic

Will Smith je podprl stavko hollywoodskih igralcev in scenaristov in dejal, da gre za ključni trenutek njihovega poklica. Zvezdnik je v objavi na družbenem omrežju objavil fotografijo, na kateri je v družbi mladih nadobudnih igralcev, ob njej pa izrazil svojo podporo scenaristom in piscem, ki delujejo v filmski industriji.

Will Smith je na družbenem omrežju izrazil svojo podporo piscem, scenaristom in igralcem, ki stavkajo. "Kot ste nekateri po moji krivdi že slišali, igralci in scenaristi stavkajo. To je ključni trenutek za naš poklic," je zapisal, ob tem pa delil še razmišljanje o lastni karieri, ki se razteza na več kot tri desetletja.

icon-expand Will Smith podpira stavko hollywoodskih igralcev in scenaristov. FOTO: Profimedia

Sindikat hollywoodskih igralcev se je pridružil združenju piscev in scenaristov WGA in 13. julija, potem ko so propadla pogajanja z Zvezo filmskih in televizijskih producentov (AMPTP), začel stavkati. Oba sindikata si prizadevata za boljše plače, pretočne ostanke in zaščitne ukrepe proti uporabi tehnologije umetne inteligence.

54-letni igralec se je spomnil svojih začetkov v filmski industriji in se zahvalil mentorju Aaronu Speiserju: "Igralec sem že 33 let in še vedno so dnevi, ko se počutim kot otrok iz Filadelfije, ki ima na voljo določen čas, da se izkaže, čeprav se zavedam, da sem bil blagoslovljen in sem imel srečo, da sem lahko ves ta čas delal kot igralec." "Zahvala gre mojemu prijatelju, učitelju in mentorju Aaronu Speiserju, ki ga z vdanostjo naslavljam trener in mi pomaga v tistih vedno bolj med seboj oddaljenih dneh, ko se počutim, kot da ne spadam sem. Trener me je pred dnevi povabil na tečaj igralstva, kjer sem spoznal talentirano skupino igralcev naslednje generacije, ki so me navdušili in me navdahnili!" je še zapisal zvezdnik.