Will Smith se vrača na filmska platna

Will Smith se po škandalu na oskarjih vrača na velika platna. Zvezdnik bo zaigral v znanstveno-fantastičnem trilerju, ki bo nosil naslov Brilliance. Po poročanju portala Deadline bo to režiserski prvenec Sharmeen Obaid-Chinoy, na producentski sedež pa bo ob Willu Smithu sedel še Akiva Goldsman, ki je z igralcem sodeloval že pri filmih Jaz, robot in Jaz, legenda.

To pa ne bo prva vloga Willa Smitha, ki se po škandaloznem udarcu na podelitvi oskarjev vrača na velika platna. Smith naj bi bil še v dogovarjanju za glavno vlogo v filmu Emancipation. Igralec, ki je spomladi osvojil tudi oskarja za glavno moško vlogo, se tako počasi vrača na stare tirnice. icon-expand Will Smith FOTO: Instagram Zvezdnik bo v filmu režiserke Sharmeen Obaid-Chinoy zaigral v vlogi Nicka Cooperja, junaka istoimenske knjige pisatelja Marcusa Sakeyja, ki je zvezni agent na Oddelku za analizo in odziv. "Trilogija je postavljena v prihodnost, kjer nenevrotipični ljudje – ki jih družba demonizira kot 'zvitke' ali 'nenormalne' – s svojimi edinstvenimi darovi ogrožajo status quo 'normalnega' prebivalstva. Uradno so označeni kot 'Briljanti', vlada pa jih skrbno spremlja," piše v uradnem opisu vsebine filma. PREBERI ŠE Jada Pinkett Smith: Upam, da se bosta Will in Chris Rock pobotala Smith se bo pred tem pojavil še v filmu Emancipation, filmu, ki je bil posnet po resnični zgodbi, in sicer že pred podelitvijo oskarjev, v njem pa je zaigral pobeglega sužnja iz Louisiane. Film je režiral Antoine Fuqua. 53-letni igralec je po škandalu na oskarjih doživel hladen tuš, saj so se sodelovanja z njim začeli izogibati tako drugi igralci kot tudi studii, sodeč po študiji pa mu je padla tudi priljubljenost pri oboževalcih in gledalcih, poroča Variety.