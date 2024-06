Will Smith se vrača v Hollywood: dobil še eno novo vlogo

Film bo temeljil na romanu Influx ameriškega avtorja uspešnic in programerja Daniela Suareza . Dogajanje v knjigi je postavljeno v distopično družbo, v kateri vlada ugrablja in zapira znanstvenike ter nadzira nove tehnologije.

Will Smith se po udarcu na oskarjih in 'izgnanstvu' vrača na filmska platna.

Will Smith je leta 2022 na podelitvi oskarjev na odru prisolil klofuto komiku Chrisu Rocku , ki se je ta pošalil na račun njegove žene Jade Pinkett . Pozneje se je sicer opravičil, vendar so mu za deset let prepovedali sodelovati na dogodkih Ameriške filmske akademije, vključno s podelitvijo oskarjev.

Smith in soigralec Martin Lawrence sta lani januarja napovedala četrti film v vrsti akcijskih filmov Podli fantje. Prvi film Podli fantje s Smithom in Lawrenceom v vlogah policijskega dvojca Mika Lowreyja in Marcusa Burnetta je v kinematografe prišel leta 1995, nadaljevanji sta sledili leta 2003 in 2020.