Wilmer Valderrama in Demi Lovato znova skupaj - tokrat v animiranem filmu

Demi Lovato in Wilmer Valderrama , ki sta se razšla leta 2016, sta se znova znašla v skupnem projektu ob obuditvi filmskega izdelka Charming. V letu, preden sta zaključila svojo skupno pot, sta bila del animiranega filma, sedaj pa je spomin nanj osvežil eden od priljubljenih ponudnikov zabavnih vsebin. 40-letni igralec je pri filmu sodeloval kot koproducent, v evropske kinematografe pa je prišel leta 2018. Sedaj, ko je po skoraj treh letih film znova na voljo, tokrat tudi ameriškemu občinstvu, je Valderrama na svojem profilu na omrežju Instagram delil napovednik, temu pa je dodal tudi ogromno pohval na račun ekipe, katere del so bili Avril Lavigne, Ashley Tisdale, Nia Vardalos, Sia ter John Cleese. Z lepimi besedami pa ni skoparil niti na račun nekdanjega dekleta.

''Po dolgih letih produkcije in ljubezni, ki jo čutim do tega projekta, navdušeno delim nepovedano zgodbo Princa Charminga (našega prvega latino princa). Hvala naši izjemni ekipi.'' V filmu je Valderrama glas posodil prav glavnemu liku, šarmantnemu dediču, ki ni bil še nikoli zaljubljen. Skozi zgodbo se zaroči s tremi dekleti, medtem ko je njegova edina prava ljubezen Leonore, ki jo je upodobila ravno Demi Lovato.

To je prvi animirani dolgometražni film, pri katerem sta zaljubljenca sodelovala. Skupaj sta se pojavila tudi v dveh epizodah serijeFrom Dusk Till Dawn. Pred letom 2106, ko sta se dokončno razšla, sta bila skupaj kar šest let. Ob strani pa je Lovatovi igralski kolega stal tudi, ko je pristala v bolnišnici zaradi prevelikega odmerka nedovoljenih poživil.