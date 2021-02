Woody Allen kritičen do nove dokumentarne serije, ki ga bremeni spolnih zlorab

Serija, ki jo sestavljajo štirje deli in se imenuje Allen v. Farrow, je bila premierno prikazana pred dnevi, v njej pa so režiserja doletele tudi obtožbe posvojene hčere Dylan. Sedaj so 35-letnici besede podpore namenila številna znana imena, pa tudi družina, med njimi tudi Woodyjev biološki sin.

Woody Allen se je že odzval na prvi del prikazane dokumentarne serije z naslovom Allen proti Farrow. Oba z ženo Soon-Yi Previn, ki je prav tako posvojenka igralke Mie Farrow, sta dokumentarec obsodila in v izjavi za The Hollywood Reporter dejala, da filmska ustvarjalca Amy Ziering inKirby Dixk "nista imela prav nobenega interesa za iskanje resnice."Po navedbah režiserja naj bi oba sodelovala z družino Farrow in tako v javnost poslala delo, prepleteno z neresnicami.

icon-expand Woody in žena Soon-Yi sta poročena od leta 1997. FOTO: Profimedia

Woodyja in Soon-Yi naj bi kontaktirali šele pred dvema mesecema in jima dali zgolj nekaj dni, da odgovorita na vprašanja, sama pa sta možnost sodelovanja zavrnila. Allen, ki ni bil nikoli uradno obtožen za zlorabe, ki so mu očitane, in žena sta dejala, da je že desetletja znano, da so vse navedbe v seriji neresnične. V omenjen primer so se v preteklosti že vpletle pristojne službe, umetnik pa trdi, da Dylan Farrow ni bila nikoli zlorabljena.

icon-expand Mia in Dylan Farrow FOTO: Profimedia

Med tem se je Dylan na družbenih omrežjih po ogledu dokumentarne serije zahvalila za podporo in tudi sama objavila naslednje besede:"Povedati resnico je zelo težko, pa vendar upam, da bodo tudi druge žrtve, ki so si ogledale serijo, uvidele, da niso same. Resnica je nekaj, česar ni mogoče spremeniti."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ronan Farrow, edini biološki otrok Mie in Woodyja, ki se je od režiserja že pred časom oddaljil, je na Instagramu zapisal, da je ponosen na sestro, ki je priznala, da je bila prvič zlorabljena že pri sedmih letih, potem ko naj bi ji oče že dlje časa dvoril.

Na prikazano so se odzvala tudi številna druga imena iz sveta zabave. Rosie O'Donnell, ki je leta 2019 razkrila, da jo je v otroštvu spolno zlorabljal oče, je na Twitterju po ogledu delila tudi podrobne informacije glede obtožb, ki segajo v leto 1992. Kathy Griffin pa je serijo označila za briljantno ter dodala, da čuti veliko spoštovanje do Mie in Dylan.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V Allenovi avtobiografiji, ki je bila izdana v lanskem letu, je podrobno opisal, kako je pričel razmerje s posvojenko tedanje partnerice Mie Farrow. Previnovo je spoznal, ko je bila stara sedem let in leta 1991, ko je bila stara 21 let, sta pričela z resnim razmerjem. Januarja 1992 je Mia odkrila fotografije, na katerih njena posvojenka pozira brez oblačil, po tem je sledil njun razhod. V avgustu istega leta so na dan prišle tudi obtožbe Dylan. Allen in Previnova sta ostala skupaj, se leta 1997 poročila in posvojila dve deklici.

icon-expand Izsek iz dokumentarne serije; v tem obdobju Woody in Soon-Yi še nista bila v razmerju. FOTO: Profimedia