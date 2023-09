Woody Allen na premieri 50. filma: Imel sem zelo, zelo srečno življenje

Ameriški režiser Woody Allen je na nedavnem beneškem filmskem festivalu predstavil svoj 50. film in novinarjem povedal, da je imel "zelo, zelo srečno življenje", pri čemer ni omenjal škandalov, ki so ga spremljali v zadnjih letih. "Imel sem le srečo in upam, da se bo obdržala," je dejal novinarjem pred premiero svojega prvega francoskega filma Coup de Chance.

"Imel sem ljubeča starša, imam dobre prijatelje, imam čudovito ženo in zakon, dva otroka. Čez nekaj mesecev bom star 88 let. Nikoli nisem bil v bolnišnici. Nikoli se mi ni zgodilo nič strašnega," je na premieri svojega 50. filma povedal Woddy Allen. Štirikratni z oskarjem nagrajeni režiser je imel sicer burno osebno življenje, zaradi katerega so se ga vse bolj izogibali številni zvezdniki in vodilni v Hollywoodu.

Naslovnice je polnil v 90. letih po svoji aferi in poroki s Soon-Yi Previn, posvojeno hčerko njegove nekdanje ljubimke Mie Farrow, ter obtožbah spolne zlorabe s strani njune posvojene hčerke Dylan Farrow. Zlorabe je vedno zanikal, zanje pa ni bil nikoli obtožen. Allen in Previn, ki imata 35 let razlike v letih, sta še vedno poročena in imata dve posvojeni hčerki. V intervjuju za Variety, ki ga je prav tako podal na filmskem festivalu, je Allen dejal, da podpira gibanje #MeToo, ki je prineslo intenzivno pozornost neprimernemu spolnemu vedenju v zabavni industriji. Vendar je dodal, da bi gibanje lahko postalo tudi "neumno ... Ko je preveč ekstremno." Beneški filmski festival so nekateri kritiki obsodili, ker je Allenu dal prestižno priložnost za promocijo njegovega novega filma, manjša skupina protestnikov pa je celo hrupno demonstrirala, ko je prišel na rdečo preprogo in vzklikala 'predator' in se prerivala s policijo.