Allan Stewart Konigsberg se je rodil leta 1935 v judovski družini. V času šolanja je pisal satirične prispevke za razne časopise, kasneje pa za televizijo in priznane komike, kot je bil Bob Hope . Pri svojih 30. letih je že veljal za enega najbolj priznanih komikov v ZDA.

V filmih je našel sredstvo za odmik od vsakdanjega življenja, med svoje vzornike pa je med drugim prištel velikana te umetnosti, kot sta Ingmar Bergman in Federico Fellini. Nad njegovim ustvarjanjem visi senca obtožb njegove nekdanje partnerke Mie Farrow o spolnem nadlegovanju njune hčerke.

V več desetletjih kariere je posnel številne prepoznavne filme, kot so Zaigraj še enkrat, Sam, Škrlatna roža Kaira in Otožna Jasmine. Med drugim je prejel štiri oskarje in deset baft ter častna priznanja filmskih festivalov v Benetkah in Cannesu. Njegova filma Annie Hall in Manhattan sta bila uvrščena v narodni filmski register ZDA.

Poleg ustvarjanja filmov, v katerih je običajno tudi zaigral, je več let nastopal kot klarinetist v jazzovskem klubu na Manhattnu. Svoje življenje je popisal v avtobiografiji Apropos of Nothing.

Svoj naslednji projekt namerava po tem, ko z njim ni uspel v Italiji in Barceloni, posneti v Madridu, kjer si je po pisanju tujih medijev zagotovil 1,5 milijona evrov pri regionalnih oblasteh. A v skladu s sporazumom bo moral v naslov filma, ki ga je delovno poimenoval Wasp 2026, kar je kratica za Woody Allen Summer Project, vključiti Madrid. V mestu so prepričani, da bo avdiovizualni projekt z imenom Woodyja Allena odlično sredstvo za promocijo Madrida kot turistične destinacije.

V Španiji je režiser že ustvaril nekaj filmov, najbolj znan med njimi je Vicky Cristina Barcelona, ki ga je posnel v katalonskem mestu s Javierjem Bardemom in Penelope Cruz. Tudi zanj je od regionalne organizacije prejel 1,5 milijona evrov. V Španiji je bil tudi z romantično komedijo Rifkinov festival, ki jo je snemal v San Sebastianu.

S podporo sredstev iz Evrope je nazadnje posnel romantični triler Srečno naključje, ki se dogaja v Parizu in je svetovno premiero doživel na beneškem filmskem festivalu leta 2023.