Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Woody Allen praznuje 90 let

New York, 30. 11. 2025 09.05 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.M.
Komentarji
2

V New Yorku se je pred 90. leti rodil Woody Allen. Z več kot 50 filmi se je uveljavil kot eden najbolj produktivnih filmskih ustvarjalcev. Umetnosti se ni posvetil le kot režiser, temveč tudi kot igralec in scenarist, hkrati je pustil svoj vtis kot jazzovski glasbenik. Napovedal je naslednji film z delovnim naslovom Wasp 2026.

Allan Stewart Konigsberg se je rodil leta 1935 v judovski družini. V času šolanja je pisal satirične prispevke za razne časopise, kasneje pa za televizijo in priznane komike, kot je bil Bob Hope. Pri svojih 30. letih je že veljal za enega najbolj priznanih komikov v ZDA.

Woody Allen praznuje 90 let.
Woody Allen praznuje 90 let. FOTO: Profimedia

V filmih je našel sredstvo za odmik od vsakdanjega življenja, med svoje vzornike pa je med drugim prištel velikana te umetnosti, kot sta Ingmar Bergman in Federico Fellini. Nad njegovim ustvarjanjem visi senca obtožb njegove nekdanje partnerke Mie Farrow o spolnem nadlegovanju njune hčerke.

V več desetletjih kariere je posnel številne prepoznavne filme, kot so Zaigraj še enkrat, Sam, Škrlatna roža Kaira in Otožna Jasmine. Med drugim je prejel štiri oskarje in deset baft ter častna priznanja filmskih festivalov v Benetkah in Cannesu. Njegova filma Annie Hall in Manhattan sta bila uvrščena v narodni filmski register ZDA.

Poleg ustvarjanja filmov, v katerih je običajno tudi zaigral, je več let nastopal kot klarinetist v jazzovskem klubu na Manhattnu. Svoje življenje je popisal v avtobiografiji Apropos of Nothing.

Svoj naslednji projekt namerava po tem, ko z njim ni uspel v Italiji in Barceloni, posneti v Madridu, kjer si je po pisanju tujih medijev zagotovil 1,5 milijona evrov pri regionalnih oblasteh. A v skladu s sporazumom bo moral v naslov filma, ki ga je delovno poimenoval Wasp 2026, kar je kratica za Woody Allen Summer Project, vključiti Madrid. V mestu so prepričani, da bo avdiovizualni projekt z imenom Woodyja Allena odlično sredstvo za promocijo Madrida kot turistične destinacije.

V Španiji je režiser že ustvaril nekaj filmov, najbolj znan med njimi je Vicky Cristina Barcelona, ki ga je posnel v katalonskem mestu s Javierjem Bardemom in Penelope Cruz. Tudi zanj je od regionalne organizacije prejel 1,5 milijona evrov. V Španiji je bil tudi z romantično komedijo Rifkinov festival, ki jo je snemal v San Sebastianu.

S podporo sredstev iz Evrope je nazadnje posnel romantični triler Srečno naključje, ki se dogaja v Parizu in je svetovno premiero doživel na beneškem filmskem festivalu leta 2023.

Woody Allen režiser 90 let rojstni dan
Naslednji članek

Ustvarjalca Stranger Things v zgodbo vključila svojo nekdanjo učiteljico

SORODNI ČLANKI

Sean Penn dvomi, da je Woody Allen spolno nadlegoval posvojena otroka

Woody Allen o filmskem ustvarjanju: Romantika je izginila

Woody Allen na premieri 50. filma: Imel sem zelo, zelo srečno življenje

Woody Allen v Benetkah požel petminutne stoječe ovacije

Zaradi stavke v Hollywoodu filmski beneški festival v okrnjeni podobi

Woody Allen s Heimlichovim prijemom rešil življenje prijatelju

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
slayer2
30. 11. 2025 09.41
+2
Čudak!!!
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
30. 11. 2025 09.37
+1
Kaže jih 89.
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385