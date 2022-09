Woody Allen zanika zapise v medijih o upokojitvi

Kariero nekoč enega najbolj plodovitih hollywoodskih režiserjev je zaustavilo gibanje #MeToo. Znova so namreč oživele stare obtožbe, da naj bi v 90. letih minulega stoletja spolno zlorabil svojo sedemletno posvojeno hči. Režiser je obtožbe, ki jih je kot prva izpostavila njegova tedanja partnerka Mia Farrow , ves čas zavračal. Prav tako so ga obtožb oprostili po dveh ločenih preiskavah.

Allen je sicer večkrat omenil, da se umika od filma in da se želi bolj posvetiti pisanju. Nedavno je izdal svojo peto zbirko kratke proze Zero Gravity. Leta 2020 so izšli njegovi spomini z naslovom Apropos of Nothing. Pri obeh je sicer imel zaradi obtožb o domnevnih spolnih zlorabah težave pri iskanju založnikov.

Sicer pa je Allen že večkrat napovedal slovo od filma. V nedavnem pogovoru z Alecom Baldwinom je povedal, da ga filmska industrija zaradi večjega poudarka na pretočnem predvajanju in krajših kinematografskih predvajanj ne privlači več.