Režiserji, ki so sovražili lastne filme

Vloga režiserja je za film bistvena, a vedno ne gre vse po načrtih – bodisi zaradi manjka denarja, slabih idej ali nizke vneme. In tako v kinematografe pridejo filmi, s katerimi občinstvo, kritiki ali pa celo režiserji niso zadovoljeni.

Alfred Hitchcock – Vrv (1948) Kritik Roger Ebertje leta 1984 zapisal, da je Alfred Hitchcock za film dejal, da je bil to 'eksperiment, ki se ni izšel', zato je bil vesel, ko ga več kot tri desetletja niso izdali. Film je bil kljub temu uspešnica. Nastal je po knjižni predlogi angleškega dramatika in romanopisca Patricka Hamiltona.

Alfred Hitchcock – Vrv FOTO: Profimedia

Stanley Kubrick – Strah in poželenje (1953) Film Strah in poželenje je bil njegov prvi celovečerec. 60-minutni neodvisni protivojni film, ki ga je napisal, financiral, posnel in režiral takrat 25-letni Kubrick, je s strastjo sovražil in neuspešno poskušal uničiti vsako obstoječo kopijo filma.

Stanley Kubrick – Strah in poželenje FOTO: Facebook

Woody Allen – Annie Hall (1977) Za Annie Hallpogosto rečejo, da je največji dosežek Woodyja Allena, a režiser ne obožuje svojega štirikratnega zmagovalca na oskarjih. Pred časom je povedal, da je nad filmom razočaran, saj je občinstvu sporočil drugačno vizijo. Oboževalci so namreč videli fokus v odnosih: "Film naj bi bil tak, kot se zgodi v glavi moškega, videti bi morali to, kar se dogaja v njegovi glavi, jaz pa sem naredil popolnoma nepovezan film. Nihče ni razumel ničesar, kar se je dogajalo, in odnos med mano in Diane Keaton je bil vse, kar je zanimalo ljudi. To me ni zanimalo. To je bil le majhen del večje slike, ki sem jo imel v glavi. Na koncu sem film skrajšal na glavna igralca in njuno razmerje, tako da sem bil nad tem filmom precej razočaran."

Woody Allen – Annie Hall FOTO: Profimedia

Steven Spielberg – Indiana Jones in tempelj smrti (1984) Čeprav bi mogoče mnogi pričakovali, da je Indiana Jones in kraljestvo kristalne lobanje (2008) tisti film, ki je najmanj priljubljen pri Stevenu Spielbergu, pa je to Indiana Jones in tempelj smrti iz 1984. "Z drugim filmom sploh nisem bil zadovoljen. Bil je preveč temačen in preveč grozljiv, zdel se mi je bolj strašljiv kot Poltergeist. V film nisem vložil niti malo osebnih čustev."

Steven Spielberg – Indiana Jones in tempelj smrti FOTO: Profimedia

David Lynch – Dune (1984) Lynch je dal v film ure in dela, posnel je na kilometre dobrega materiala, a so film v post-produkciji razmesarili. Brez režiserjevega vpliva naj bi tako pokazali le delček vsega. Režiser naj bi dejal tudi, da je bila težava že v scenariju, zato je bil film "pravi nered, nerazumljiv, grd, nestrukturiran, nesmiseln izlet v mračne kraje enega najbolj zmedenih scenarijev vseh časov." Poleg tega naj bi trpel skozi celotno produkcijo, da o tem v intervjujih noče govoriti niti danes. Na koncu pa mu sam studio ni dovolil, da bi videl svojo vizijo. Zaradi posega Universal Pictures v film je želel Lynch celo umakniti svoje ime pri montaži.

David Lynch – Dune FOTO: Profimedia

David Fincher – Alien 3 (1992) "Nihče ga ni sovražil bolj kot jaz; še danes filma nihče ne sovraži toliko kot jaz," je nekoč dejal Fincher. Režiser in 20th Century Fox sta bila že med produkcijo v slabih odnosih. Fincher takrat še ni bil uveljavljen avtor in njegova obsedenost s podrobnostmi in določeno postavitvijo kamere je tako razjezilo studio, da so ga želeli odstraniti. Težava je bila tudi v tem, da je Fincher začel s produkcijo brez končanega scenarija. Kot je dejal novinarjuMarku Burmanu: "Velikokrat smo prilagajali prizore na sceni, ki je bila že postavljena. To ni bil najboljši način za snemanje filma. "

David Fincher – Alien 3 FOTO: Profimedia

Joel Schumacher – Batman and Robin (1997) Film pogosto navajajo kot enega najslabših o superjunakih. Celo režiser Joel Schumacher se je zavedal tega in filma ni poskušal zagovarjati. V intervjuju je filmski ustvarjalec povedal, da mu je žal za film, ter dodal, da oboževalcem Batmana dolguje opravičilo, priznal je tudi, da je njegova krivda za številne napačne korake v produkciji: "Za moje napake ni nihče odgovoren. Samo jaz sem."

Joel Schumacher – Batman and Robin FOTO: Profimedia

Tony Kaye – Generacija X (1998) S Tonyjem Kayem naj bi bilo tako težko sodelovati na snemanju, da ga je New Line Cinema odstranil iz post-produkcije. Kaye tako ni maral verzije, ki je prišla v kinematografe, češ da je bil film "natrpan s posnetki vseh, ki si v naročju jokajo". Krivil je tako producente kot slab scenarij, spopadel pa se je tudi z Edwardom Nortonom, ki ga sprva sploh ni hotel v filmu. Kaye je obupno poskušal najti zamenjavo, vendar ni našel primernega igralca in prisiljen je bil sodelovati z Nortonom. Režiser je film tako zelo sovražil, da je skušal odstraniti svoje ime, vendar je bil neuspešen.

Tony Kaye – Generacija X FOTO: Profimedia

Michael Bay – Transformerji 2: Maščevanje padlih (2009) Kritiki so bili nad prvim nadaljevanjem Transformerjev zelo razočarani, enako tudi režiser Michael Bay. Priznal je, da je v filmu naredil nekaj napak in da je bil končni izdelek 'sranje'. Režiser je za slab film pokazal s prstom tudi na pisce, ker so ravno v tistem času imeli splošno stavko. "Naredili smo nekaj napak. Ko pogledam nazaj, je film navadno sranje. Stavka pisateljev veliko pripomogla k minusom, grozno je bilo delati film, kjer je bil scenarij napisan v treh tednih. Mesece sem pripravljal film, a imel sem le 14 strani idej o filmu."

Michael Bay – Transformerji 2: Maščevanje padlih FOTO: Profimedia

Josh Trank – Fantastični štirje (2015) Film je bil soočen s hladnimi kritikami in govoricami o zelo težavni produkciji. Režiser Josh Trank je dan prej, preden je film prišel v kinodvorane tvitnil: "Pred letom dni sem imel fantastično različico tega. In prejel bi odlične ocene. Verjetno te verzije ne boste nikoli videli. To je resničnost." Trank je svojo vizijo filma opisal kot film o superjunakih, ki se sreča z grozljivim filmom Davida Cronenberga, vendar produkcijska hiša ni bila navdušena nad njegovo verzijo, zato je brez njega naredila novo.

Josh Trank – Fantastični štirje FOTO: Profimedia

Joss Whedon – Maščevalci: Ultronova doba (2015) Film je Whedona izmozgal: "Proces me je ubil," je dejal. "Nekaj zaradi nasprotovanja z Marvelom, kar je neizogibno, nekaj pa zaradi mojega dela, zaradi katerega sem bil izčrpan." Whedon je dejal, da je njegova krivda, da projekt ni bil popoln.