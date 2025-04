Yoko Ono: Zmerjali so me z grdo Japonko, me vlekli za lase in udarjali po glavi

Po razpadu slovite glasbene skupine The Beatles so razloge za končanje uspešne zgodbe mnogi iskali v Yoko Ono , vdovi pokojnega člana skupine Johna Lennona . Svojo resnico nekdanja Lennonova partnerica zdaj predstavlja v dokumentarnem filmu One to one: John & Yoko .

V filmu predstavlja zvočne posnetke iz začetka 70. let prejšnjega stoletja – iz časa po razpadu četverice, ko sta se Lennon in Ono iz Londona preselila v New York. Gre za kolaž njunih telefonskih klicev in posnetkov z dobrodelnega koncerta One to one – prvega Lennonovega celovečernega koncerta po razpadu skupine leta 1972.

Čeprav mnogi trdijo, da je bila prav ona kriva za konec ene najuspešnejših glasbenih zgodb v zgodovini, Ono to še enkrat več zanika. "Menda sem jaz tista, ki je razdrla Beatle, veste? Ko sem bila noseča, mi je veliko ljudi pisalo, da si želi moje in otrokove smrti," je dejala v filmu.

Ob tem spomni na enega od sprehodov s soprogom, ko so jo mimoidoči po njenih besedah zmerjali z grdo Japonko. "Vlekli so me za lase in me udarjali po glavi. Bila sem tik pred omedlevico," je dejala. V tem obdobju je po njenih besedah doživela tri spontane splave. "Ker me je družba začela napadati, sem začela jecljati. Ljudje so me nenadoma dojemali kot grdo žensko. Takrat sem spoznala, kako težko je ženskam," je povedala Onova.