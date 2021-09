Z Almodovarjevim filmom začetek 78. Beneške Mostre

Za zlatega leva se bo poleg Almodovarjevega filma potegovalo še 20 filmov, med njimi film The Power of dog režiserke Jane Campion, v katerem v glavnih vlogah igrata Benedict Cumberbatch in Kirsten Dunst, film Spencer režiserja Pabla Larraina s Kristen Stewart kot princeso Diano, film Maggie Gyllenhaal The Lost Daughter in film Michela Franca Sundown. Za zlatega leva pa se bosta med drugim potegovala še ameriška filma: The Card Counter režiserja Paula Schraderja in Mona Lisa and the Blood Moon režiserke Ane Lily Amirpour.