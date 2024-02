Z dramo Tima Mielantsa se začenja 74. Berlinale

Med 20 filmi v tekmovalnem programu sta po dva prvenca in dva dokumentarna filma. Zastopane so produkcije iz 30 držav, 19 filmov bo v Berlinu doživelo svetovno premiero.

V glavni vlogi nastopa Cillian Murphy , ki je po Oppenheimerju pred novo težko etično-moralno dilemo. Knjiga Keegan temelji na ključni misli, kaj je preprosto prav in kdaj je čas za dejanje, četudi sta pasivnost in odvračanje pogleda neskončno preprostejša.

O dobitnikih nagrad bo odločila žirija, ki ji letos predseduje kenijska igralka Lupita Nyong'o. Člani žirije so še ameriški režiser in igralec Brady Corbet, režiserka, producentka, scenaristka in igralka iz Hongkonga Ann Hui, režiserja iz Nemčije in Italije, Christian Petzold in Albert Serra, italijanska igralka Jasmine Trinca in ukrajinska pisateljica Oksana Zabužko.

Častnega zlatega medveda za življenjsko delo bo letos prejel ameriški režiser, producent in scenarist Martin Scorsese.