Z drugo sezono se vrača serija Za hribom

Žezlo županovanja še zmeraj pripada Karlu Zabašniku ( Jernej Kuntner ), ki bo tokrat postavljen pred nove izzive – poleg imenovanja sodnika tradicionalne Golažijade bo potrebna še organizacija kolesarske dirke in odgovor na vprašanje, kako povečati število prebivalcev. Le tako bo moč preprečiti združitev z bližnjo rivalsko občino.

Pri vsem tem bosta seveda njegovi desni roki nečak Laci ( Gašper Markun ), ki zaradi svoje nerodnosti predstavlja bolj njegovo levo roko, in podžupanja Erika ( Karin Komljanec ), ki v vasi Za hribom vse uredi, da vse štima, točno tako kot mora. Ji bo poleg uradovanja tudi končno uspelo prepričati lokalnega frajerja Đura ( Robert Korošec ), da svojo Alfa Romeo postavi na drugo mesto?

Stari liki z novimi zgodbami

Tereza Zalar (Tina Potočnik Vrhovnik) ima še zmeraj pod kontrolo svoj lokal, kjer z budnim očesom skrbi, da se preveliko sproščenost po potrebi ustrezno nadzoruje. Za red in disciplino, kdo je kriv za krajo čistega perila, bo seveda poskrbel policist Stanko Kavka (Franci Kek), medtem ko za vse bolezenske tegobe zdravilo najde Albin Končar (Ivo Ban). Kako bo pobožne želje uresničeval karizmatični župnik Bine Končar (Rok Kunaver), bo na mah razkrito na VOYO s 16. junijem.

Prigode likov iz idilične dolenjske vasice

Za več prigod in zabavnih pripetljajev v vasi Za hribom skrbijo še županova žena Zdenka Hojc (Barbara Vidovič) in ostali liki, ki jih upodabljajo Saša Aleksandar Rajaković, Saša Klančnik in Jernej Čampelj.