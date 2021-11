'Z liki iz serije Območje brez signala se je tako lahko poistovetiti, krasni so'

Serija Območje brez signala , v kateri poleg Marka Mandića in Milene Zupančič igrajo še Rene Bitorajac, Goran Bogdan in Izudin Bajrović , je bila posneta po romanu Roberta Perišića . Za hrvaški tportal je med snemanjem spregovorila producentka Ankica Jurica Tilić.

"Všeč mi je bilo vodilo romana, všeč mi je bil njegov ton in všeč mi je bil način, kako je pripovedoval zgodbo. No, še bolj od zgodbe pa so mi bili všeč liki, ki so resnično krasni. Polnokrvni, tako zelo življenjski, da se lahko vsak poistoveti z njimi. Na kratko: čudoviti so. Že od samega začetka sem vedela, da ne bo lahko narediti televizijske adaptacije romana, saj je Perušić izjemen pripovedovalec zgodbe, a vseeno mislim, da nam je uspelo. Presrečni smo tudi, da nam je uspelo dobiti takšno igralsko zasedbo," je povedala producentka.