Začetek 16. Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina v Ormožu

Za to, da bo Grossmann odslej potekal v dveh mestih so se organizatorji odločili, ker se festivalski program 'širi kot epidemija'. Med 28 celovečerci, ki jih bodo letos prikazali, se jih bo pet potegovalo za nagrado hudi maček. V naboru so film Koča avstrijskega režiserja in enega redkih tujih gostov letošnje izdaje Severina Fiale , madžarska črna komedija z elementi satire, akcije in grozljivke Tovariš Drakulič v režiji Marka Bodzsarja ter celovečerni prvenec ameriškega scenarista in režiserja Davida Marmorja z naslovom IBR .

V tekmovalnem programu kratkih filmov Slakov hudi maček bo prikazanih devet produkcij, izbrane kratkometražne produkcije pa bodo v igri še za nagrado za najboljši evropski fantastični film melies d'argent. S hrupnim mačkom bo okronan tudi najboljši glasbeni film, zaradi epidemije novega koronavirusa pa letos ne bodo podelili častnega hudega mačka za izjemne prispevke k žanrski kinematografiji.

V sekciji Retrospektiva se bodo poklonili legendarni jugoslovanski črni komediji Kdo neki tam poje Slobodana Šijana, prikazali pa bodo še slovenski znanstveno-fantastični film Ječarji režiserja Marjana Cigliča ter Operacijo CartierMirana Zupaniča. Najmlajšim bo namenjen program Začarani kino.

Zaradi koronavirusa so bili organizatorji morali okrniti spremljevalni program. Odpovedani bodo denimo Zombi mimovoz, Grossmannova tržnica, Slepa ulica in delavnica Pimp My Zombie Car. Pomemben del Grossmana je še vinski program. Vino bodo zaradi koronavirusa preizkušali za zaprtimi vrati in na koncu tudi letos razglasili prejemnika naslova vinski šampion hudi maček.

Festival se 14. julija z uvodnim filmom Vsi proti vsem Andreja Košakaseli še v Ljutomer, kjer bodo 18. julija podelili tudi festivalske nagrade.

Organizatorji bodo zadostili vsem potrebnih ukrepom za preprečevanje širjenja covid-19. Kot so dejali za STA, na nocojšnjem odprtju sprejmejo okoli 50 ljudi. Okoli 40 jih bo lahko gledalo projekcije v zaprtih dvoranah v obeh mestih, na trgu v Ormožu bo lahko filme gledalo do 60 ljudi, na trgu v Ljutomeru pa predvidoma do 80.