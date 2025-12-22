Z novo pustolovščino se vrača Spuži Kvadratnik

Premiere so se udeležili igralci in igralke, ki so animiranim likom posodili svoje glasove – Alex Volasko kot Spuži, Nino Ošlak kot Zvezda Patrik, Jakob Kapus kot Marko Kalamar, Ana Maria Mitić kot Barb in Sara Lednik kot Sanči, ki so podoživeli snemanje zabavnih animiranih likov in razkrili posebnosti s snemanja.

Le kdo ne pozna Spužija Kvadratnika – prikupnega, zabavnega in večno optimističnega zabavljača. Risani junak se v novih dogodivščinah vrača na velika platna. Na premieri v ljubljanski Odiseji je navdušil najmlajše gledalce in tudi malo starejše ljubitelje franšize.

Spuži Kvadratnik si tokrat obupno želi postati velik fant in se odloči, da bo gospodu Rakarju dokazal svojo hrabrost, tako da bo sledil Letečemu Holandcu – skrivnostnemu avanturističnemu piratu – na pomorski komični pustolovščini, ki ga popelje v najgloblje globokomorske globine, kamor ni šel še noben Spuži. Da bi rešil svet, mora izničiti urok in najti pogum, da se sooči z največjim izzivom doslej.

Na režiserski stolček četrtega nadaljevanja filma je sedel Derek Drymon, scenarij sta napisala Pam Brady in Matt Lieberman. Filmi so posneti po priljubljeni ameriški risani seriji Spuži Kvadratnik (SpongeBob SquarePants), ki jo je leta 1999 ustvaril morski biolog in animator Stephen Hillenburg.