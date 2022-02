Z očetom v šov: Darko znorel na sina Svena

Sven Vadlja , ki je v srbski resničnostni šov Bar prvotno vstopil sam, ga nato samoiniciativno zapustil, še kasneje pa se za vse skupaj pokesal in vrnil, je ob ponovni udeležbi s seboj pripeljal očeta Darka . Kljub temu, da sta družinska člana v šovu želela še izboljšati odnose, pa je pri tem prišlo do velikega spora, ki si ga že lahko ogledate na VOYO .

Kljub temu, da so odgovore o dogajanju v baru zaskrbljenemu očetu kasneje ponudili nekateri drugi očividci, pa Darko vseeno še vedno ni točno razumel, kaj je sina pognalo v prepir s sotekmovalcem. Celotni zgodbi je svoj vidik ponudila tudi slovenska tekmovalka Ksenija Kranjc, ki je Darku namignila, da so preostali tekmovalci Svena namerno spravili ob živce, saj so vedeli, da ga lahko s tem zmanipulirajo. Darko se je zato, oborožen z novimi informacijami, odločil, da bo zadevi prišel do dna. Kaj je ugotovil, lahko že sedaj preverite na VOYO.