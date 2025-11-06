Svetli način
Z originalno igralsko zasedbo naj bi se vrnil film Mumija

Los Angeles, 06. 11. 2025 21.01 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA
Angleška igralka Rachel Weisz in ameriško-kanadski igralec Brendan Fraser sta se že dvakrat spopadla s skrivnimi grobnicami in maščevalno mumijo antičnega Egipta. Po uspešnicah Mumija (1999) in Mumija se vrača (2001) se oba z oskarjem nagrajena igralca po poročanju ameriških medijev zdaj pogovarjata o novem nadaljevanju.

Pri projektu po poročanju ameriške revije Variety že sodelujeta režiserja Matt Bettinelli-Olpin in Tyler Gillett, ki sta s petim in šestim nadaljevanjem zaslužna za uspešno nadaljnjo pot grozljivke Krik.

Rachel Weisz in Brendan Fraser
Rachel Weisz in Brendan Fraser FOTO: Profimedia

Vsebina načrtovanega nadaljevanja Mumije zaenkrat še ni znana. Weisz, ki je za stransko vlogo v filmu Zvesti vrtnar iz leta 2005 prejela oskarja, je nazadnje zaigrala v filmih, kot sta Najljubša (2018) in Črna vdova (2021). Fraser je oskarja za najboljšega glavnega igralca prejel leta 2023 za vlogo v drami Darrena Aronofskega Kit.

Obe Mumiji z Weisz in Fraserjem v glavnih vlogah sta bili zelo uspešni. Fraserja je vloga iskalca zakladov Ricka, ki v Egiptu v 20. letih minulega stoletja po naključju oživi grozljivo mumijo, spremenila v akcijskega zvezdnika. 

Vlogo je še enkrat odigral v filmu Mumija: Grobnica zmajskega cesarja iz leta 2008, a tokrat brez Weisz, ki je svojo vlogo arheologinje prepustila Marii Bello. Studio Universal Pictures je leta 2017 po poročanju nemške tiskovne agencije dpa posnel še Mumijo s Tomom Cruisom, a je film prejel večinoma slabe kritike.

